Температура воздуха опустится до -23 градусов: прогноз погоды в Украине на октябрь

Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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Прогноз погоды в Украине на октябрь 2023 / фото: pexels

Погода в Украине в октябре станет холоднее и страну накроют сильные морозы. В некоторых регионах температура воздуха опустится до -23. об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на октябрь

В Украине в октябре средняя месячная температура составит 6-13 градусов тепла. В Карпатах она будет ниже - 4-5 градусов тепла. В некоторые дни, когда в стране будет теплее всего, температура воздуха повысится до 26-34 градусов тепла, в Крыму до 35 градусов тепла, а в горной местности до 20-21 градуса тепла.

В дни, когда будет холоднее всего, температура воздуха опустится до 4-16 градусов мороза, на территории северных, центральных и восточных областей - до 17-23 градусов мороза, а на юге Крыма - 0-3 градуса тепла.

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"Среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами в Карпатах и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-108 мм, на высокогорье Карпат до 129 мм", - говорится в сообщении.

В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023. Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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