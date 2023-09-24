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Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

Ангелина Подвысоцкая
24 сентября 2023, 16:17 обновлено 24 сентября, 16:17
В октябре 2023 года в Украину ворвутся 5 геомагнитных штормов, которые будут влиять на человека.
солнце, погода, магнитная буря
Украину накроют сразу несколько магнитных бурь / фото: pexels

В Украине в октябре будет сразу несколько магнитных бурь. В первой половине месяца солнечная активность будет низкой. Об этом заявил Центр предсказания космической погоды Нацагентства океанографических и атмосферных исследований США.

Календарь магнитных бурь на октябрь

Первая магнитная буря накроет Украину уже 1 октября. Сообщается, что она будет средней силы. 2 октября мощность геомагнитного шторма станет более слабой.

Следующая буря накроет страну 5 октября. Она достигнет своего пика утром. В то же время самое сильное влияние на организм будет длиться до глубокой ночи. Сообщается, что в этот день могут быть перепады настроения, головные боли, обострятся хронические заболевания.

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Третья и четвертая бури ворвутся в Украину 13-15 октября и 23-26 октября. Эти бури будут слабыми. Последняя буря будет 29-30 октября. Ее мощность будет средней силы.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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