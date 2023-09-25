Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Магнитная буря, которая накрыла Украину, продлиться минимум 10 дней.

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Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигнет почти 9-ти баллов. Геомагнитный шторм очень сильно затягивается и продлится минимум 10 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Как сообщалось, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы. 20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов.

Сегодня, 25 сентября буря пошла на спад - опустилась до 4 баллов. Однако не стоит расслабляться, ведь уже 27 сентября буря вновь повысится и достигнет своего нового максимума.

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В этот раз мощность геомагнитного шторма вырастет до почти 9-ти баллов. Это делает шторм невероятно сильным и он может влиять на здоровье человека.

Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 79 пятен.

Специалисты считают, что 26 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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