Врежет почти 9-бальный шторм: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигнет почти 9-ти баллов. Геомагнитный шторм очень сильно затягивается и продлится минимум 10 дней. Об этом сообщает meteoagent.
Как сообщалось, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы. 20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов.
Сегодня, 25 сентября буря пошла на спад - опустилась до 4 баллов. Однако не стоит расслабляться, ведь уже 27 сентября буря вновь повысится и достигнет своего нового максимума.
В этот раз мощность геомагнитного шторма вырастет до почти 9-ти баллов. Это делает шторм невероятно сильным и он может влиять на здоровье человека.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 79 пятен.
Специалисты считают, что 26 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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