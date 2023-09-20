Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023: прогноз метеоролога

Резкого перехода на осеннюю погоду не будет, также в ближайшее время не стоит ожидать заморозков.

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Какой будет погода в последнюю неделю сентября 2023/ unsplash.com

Погода в Украине на текущей неделе будет оставаться достаточно теплой – температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов, но на юге и Закарпатье ночные температуры будут намного выше – около +17 градусов. Такие же погодные условия будут держаться и в последнюю неделю сентября.

Об этом рассказала метеоролог Наталья Птуха, пишет NV. Она отметила, что с 25 сентября и до окончания месяца не ожидается существенных изменений в погодных условиях.

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"В целом будет сохраняться такая же погода. Возможно, совсем немного снизится температура. Всё же, медленно приближаемся к октябрю, но каких-то существенных изменений мы не почувствуем, по крайней мере по тем расчетам, что есть на сегодня. Сентябрь получается довольно такой летний и комфортный", – рассказала Птуха.

Она отметила, что в ближайшее время не стоит ожидать заморозков. Также, по ее словам, не будет такого резкого перехода на типичную осеннюю погоду.

Метеоролог напомнила, что метеорологическая осень наступает тогда, когда средняя суточная температура опускается ниже +15 градусов по крайней мере три дня подряд.

"Сейчас она в пределах +17-18° – это непосредственно для Киева, да и для большинства областей. Несколько более высокие значения на юге. Итак, продолжается метеорологическое лето, которое пока не спешит переходить в осень. До конца сентября вряд ли перейдет", – сказала Птуха.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой – она поднимется до +31 градуса.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде. Погода в Украине в середине осени будет приятная и комфортная, но вскоре Украину накроют первые заморозки. При этом в октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

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