Температура подскочит до +31°C, ряд областей накроет дождь: погода в Украине на неделю

Дождей с грозами стоит ожидать только в ряде регионов, на большей части территории будет сухо и солнечно. Кое-где температура воздуха будет даже жаркой.

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Погода в Украине – кое-где температура воздуха подскочит до +31 градуса/ unsplash.com

Погода в Украине с 18 по 24 сентября будет преимущественно теплой и без осадков. На подавляющем большинстве территории нашего государства температура воздуха будет даже летней, у некоторых регионах она возрастет до +31 градуса.

Однако в некоторых областях несколько дней будет идти дождь, кое-где даже град. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog.

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"Теплые воздушные массы на высоте в пределах малоподвижного антициклона обеспечат в Украине комфортную и солнечную погоду с летними температурными показателями. Изредка в западных областях возможны кратковременные дожди", – отметил синоптик.

Он добавил, что местами ночью и утром возможны туманы, появление которых повлечет за собой повышенная влажность воздуха.

Погода в Украине 18 сентября

В понедельник, 18 сентября, по всей территории нашего государства ожидается теплая и сухая погода, облаков на небе почти не будет. Но при этом в некоторых областях возможны туманы. Так, туманы могут быть ночью и утром в Карпатском регионе, а также на севере левобережья.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°С, днем от +22 до +27°С.

Погода в Украине 18 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 19 сентября

Во вторник, 19 сентября, теплая погода будет в большинстве областей. Небольшие, местами умеренные дожди будут только в западных областях.

Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне от +8 до +13°С, днем от +22 до +27°С, на крайнем западе от +17 до +22°С.

Погода в Украине 19 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 сентября

В среду, 20 сентября, по всей Украине будет сохраняться теплая сухая погода. Небольшие дожди кое-где могут пройти лишь в западных областях и на крайнем севере Украины.

Ветер южной четверти, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от +9 до +14°С, днем от +22 до +27°С, в Карпатском регионе от +15 до +20°С.

Погода в Украине 20 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 сентября

В четверг, 21 сентября, также будет период теплой и преимущественно сухой погоды, ведь усилится влияние антициклона с востока.

Ветер юго-восточной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +9 до +14°С, днем от +23 до +28°С.

Погода в Украине 21 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 сентября

В пятницу, 22 сентября, осадков не предвидится, уровень температуры воздуха сильно не изменится.

Ветер юго-восточной четверти, 7-12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит от +9 до +14°С, днем воздух прогреется до +24...+29°С.

Погода в Украине 22 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 сентября

Выходные начнутся без осадков. В субботу, 23 сентября, ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от +10 до +15°С, днем от +25 до +30°С.

Погода в Украине 24 сентября

В воскресенье, 24 сентября, также по всем областям будет сухо и тепло. Кратковременных дождей с грозами стоит ожидать лишь на крайнем западе.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +11 до +16°С, днем от +26 до +31°С, на крайнем западе от +19 до +24°С.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, где будут лить дожди с грозами. Погода в Украине 17 сентября немного улучшится. В этот день будет сухо и достаточно тепло. Но в некоторых регионах будет дождь с грозами.

Также ранее сообщалось, что в Украину ворвалась почти 8-балльная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигает почти 8-балльного уровня. По данным специалистов, буря опустится до 6 баллов и на таком уровне буря продержится до 18 сентября включительно.

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