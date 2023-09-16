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Что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка": Авраменко объяснил колоритные слова

Алёна Воронина
16 сентября 2023, 06:35
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Не всем известно, что означают такие существительные, хотя предметами, которые они обозначают, мы можем часто пользоваться.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко объяснил, что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что означают колоритные украинские слова "хвіртка", "кватирка" и "калитка".

Он подчеркнул, что часто замечал, как люди неправильно использовали эти слова.

"Начнем с "хвіртки". "Хвіртка" – это небольшая входная дверь в заборе или воротах. "Кватирка" – это оконное стекло, вставленное в раму, которое можно открывать для проветривания помещения. На русском языке – "форточка", – объяснил языковед.

А вот слово "калитка" – многозначительное, сказал Авраменко. Этим словом называют несколько предметов, которыми мы пользуемся, а также часть тела.

"Калиткою" называют кошелек, сумку для табака (которую также называют кисет). Есть еще третье значение, анатомическое. Его вы можете выяснить по словарю. Пусть это будет для вас домашним заданием", – отметил языковед.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему "білет" и "квиток" – совершенно разные вещи. На самом деле использовать эти слова как синонимы нельзя, говорит Авраменко.

Также ранее Авраменко рассказал, почему "Вітаю!" - это не только поздравление с праздником. Часто мы используем это слово только в одном смысле, хотя оно может применяться и в других ситуациях.

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