УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

Алёна Воронина
15 сентября 2023, 17:34 обновлено 15 сентября, 17:35
13
Неправильно говорить "музей під відкритим небом", ведь такое выражение является калькой из русского языка.
Александр Авраменко, украинский язык
Авраменко объяснил, как сказать на украинском "под открытым небом"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Переводить русскую фразу "под открытым небом" на украинский язык как "під відкритим небом" неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести эту фразу и назвал благозвучное украинское словосочетание.

"Аналог русского соединения "под открытым небом" – "просто неба". Поэтому правильно сказать "музей просто неба", – подчеркнул языковед

видео дня

В то же время он объяснил, что фразеологизм "просто неба" имеет два значения.

"Первое – на дворе, не в помещении. Например, "вечеряти просто неба". И второе значение таково – повернувшись лицом к небу, лицом вверх. Например, "лежати на піску просто неба і засмагати", – отметил Авраменко.

Александр Авраменко
Как сказать на украинском "под открытым небом"/ скрин

Также он рассказал об еще одном высказывании, которое является калькой из русского языка – "навчати правилам поведінки". Языковед объяснил, что учить можно не "чому?" ("правилам поведінки"), а "чого?" ("правил поведінки"). Следовательно, "навчаються мови", а не "мові", "навчаються музики", а не "музиці", "навчаються фізики", а не "фізиці".

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему "Вітаю!" - это не только поздравление с праздником. Часто мы используем это слово только в одном смысле, хотя оно может применяться и в других ситуациях.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать на украинском "лечащий врач". Также языковед объяснил, Можно ли называть врачей "докторами", и обратил внимание на одну важную особенность.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

16:52 Украина
Путина могут вынудить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

Путина могут вынудить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

16:51 Украина
Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

16:36 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:34

Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

17:27

У хитрых хозяек даже самое сухое мясо тает во рту: вот в чем их секрет - рецептВидео

17:20

"Обстрелы РФ могут изменить ситуацию": в "Укрэнерго" дали советы украинцам на зиму

17:10

"Список широкий": Жданов рассказал, какое оружие РФ хочет получить от КНДР

16:52

Ми-8 РФ перелетел в Украину вместе с экипажем: новые детали громкой спецоперации

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
16:51

Путина могут вынудить ударить ядеркой по Украине, чтобы потом "сдуть" его - Жданов

16:40

Все, что вы хотели знать о груздях: виды, где искать и как засолить на зиму

16:36

Украина все ближе к получению ATACMS, США могут дать ракеты уже осенью – WSJ

16:29

Как успокоить кошку во время течки: простые способы изгнать фурию из домашней любимицы

Реклама
16:21

Украина вернула тела 51 погибшего украинского воина

16:13

Как на украинском назвать мини-маркет: Авраменко озвучил обворожительное слово

15:50

Шуфричу светит 15 лет за решеткой: детали подозрения и "находок" в доме нардепаФото

15:45

Путин заклянчил у Украины переговоры и разразился абсурдной "угрозой"

15:40

"Может, когда хочет": Лорак поблагодарили за беспилотник в Евпатории

15:29

Что положить под подушку от плохих снов: 3 лучших оберега от кошмаров

15:28

Зимой Украина может столкнуться с российской армией нового образца - Жданов

15:19

Ефросинину приговорили к 7 годам лишения свободы в России

15:03

Что нужно взять в руки 17 сентября, чтобы отогнать злые силы: приметы и запреты

15:01

Весной сведут с ума любого: что положить в лунку при посадке тюльпанов осенью

14:49

РФ может готовить ракетный удар: в ВС предупредили об опасности и раскрыли детали

Реклама
14:41

"Да вас таких убивать надо": в России оккупант швырнул гранату в детейВидео

14:14

Решение по Taurus – в течение 1-2 недель: ФРГ даст Украине дальнобойные ракеты

14:00

Оккупанты терроризируют гражданские судна в Черном море и сбрасывают авиабомбы

13:54

Янина Соколова. Ракетный пендель "второй армии мира"Видеоблоги

13:40

Кличко встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен: речь шла о поддержке вступления Украины в Евросоюз

13:35

Увидите цвет, которого не существует в природе: оптическая иллюзия на 30 секунд

13:12

Украина выгонит Черноморский флот, преимущества в море у врага уже нет – Подоляк

12:53

Жизненно важный совет от Натальи Холоденко: как научиться отказывать человеку

12:51

Виталий Кличко встретился с Шольцем: обсудили передачу Украине дальнобойных ракет

12:49

Игорь Николаев экстренно загремел в реанимацию: в чем причина

12:41

РФ сбросила авбомбу по жилому кварталу Новой Каховки: есть пострадавшиеВидео

12:39

"ATACMS приедут раньше": Жданов рассказал, что может ускорить поставки ракет

12:34

"Смешная была бы смерть": Леся Никитюк показала, как чуть не погибла на съёмках шоуВидео

12:23

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024-й: что будет з зарплатами, пенсиями и прожиточным минимумом

12:13

ВСУ сокрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе – разведка Британии

12:03

"Все наши усилия будут сведены к нулю": Жданов объяснил, чем грозит союз Путина и Кима

11:57

"Мама" Сердючки устроила без юбки "ураган" для охранников и фанатов на концертеВидео

11:03

Новая атака дронами: в Воздушных силах рассказали, почему беспилотники врага рыскали на Хмельнитчине

10:56

Киев и Одесса – в зоне риска: каким городам зимой грозят проблемы со светом

10:21

Зеленский выступит на дебатах Генассамблеи и Совбеза ООН: названы даты

Реклама
10:14

"Господи, Бабкин еще больше пробил дно": певца в Сети обвинили в плагиате текста для песни

09:42

СБУ проводит обыски у Нестора Шуфрича в рамках дела о госизмене - СМИ

09:26

Оккупантов окружили и уничтожили: военные раскрыли детали освобождения Андреевки

09:19

"Мне говорят стать на колени и облизать туфли власти": Назаров поглумился над "патриотами"-россиянамиВидео

09:18

Гороскоп на завтра 16 сентября 2023: Овнам - пора экономить, Близнецам - стресс

08:48

В Украине ликвидирован уже второй командир элитного 247-го полка ВДВ

08:32

Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давномнение

08:21

Сколько придется заплатить за коммуналку в сезон: что произошло в Украине

08:06

Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

07:56

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять