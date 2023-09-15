Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

Неправильно говорить "музей під відкритим небом", ведь такое выражение является калькой из русского языка.

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Авраменко объяснил, как сказать на украинском "под открытым небом"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Переводить русскую фразу "под открытым небом" на украинский язык как "під відкритим небом" неправильно.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести эту фразу и назвал благозвучное украинское словосочетание.

"Аналог русского соединения "под открытым небом" – "просто неба". Поэтому правильно сказать "музей просто неба", – подчеркнул языковед

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В то же время он объяснил, что фразеологизм "просто неба" имеет два значения.

"Первое – на дворе, не в помещении. Например, "вечеряти просто неба". И второе значение таково – повернувшись лицом к небу, лицом вверх. Например, "лежати на піску просто неба і засмагати", – отметил Авраменко.

Как сказать на украинском "под открытым небом"/ скрин

Также он рассказал об еще одном высказывании, которое является калькой из русского языка – "навчати правилам поведінки". Языковед объяснил, что учить можно не "чому?" ("правилам поведінки"), а "чого?" ("правил поведінки"). Следовательно, "навчаються мови", а не "мові", "навчаються музики", а не "музиці", "навчаються фізики", а не "фізиці".

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, почему "Вітаю!" - это не только поздравление с праздником. Часто мы используем это слово только в одном смысле, хотя оно может применяться и в других ситуациях.

Также ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать на украинском "лечащий врач". Также языковед объяснил, Можно ли называть врачей "докторами", и обратил внимание на одну важную особенность.

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