Как сказать на украинском "под открытым небом": Авраменко назвал благозвучный аналог

Переводить русскую фразу "под открытым небом" на украинский язык как "під відкритим небом" неправильно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно перевести эту фразу и назвал благозвучное украинское словосочетание.
"Аналог русского соединения "под открытым небом" – "просто неба". Поэтому правильно сказать "музей просто неба", – подчеркнул языковед
В то же время он объяснил, что фразеологизм "просто неба" имеет два значения.
"Первое – на дворе, не в помещении. Например, "вечеряти просто неба". И второе значение таково – повернувшись лицом к небу, лицом вверх. Например, "лежати на піску просто неба і засмагати", – отметил Авраменко.
Также он рассказал об еще одном высказывании, которое является калькой из русского языка – "навчати правилам поведінки". Языковед объяснил, что учить можно не "чому?" ("правилам поведінки"), а "чого?" ("правил поведінки"). Следовательно, "навчаються мови", а не "мові", "навчаються музики", а не "музиці", "навчаються фізики", а не "фізиці".
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее Авраменко рассказал, почему "Вітаю!" - это не только поздравление с праздником. Часто мы используем это слово только в одном смысле, хотя оно может применяться и в других ситуациях.
Также ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать на украинском "лечащий врач". Также языковед объяснил, Можно ли называть врачей "докторами", и обратил внимание на одну важную особенность.
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