Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

Зеленский подписал Указ после того, как лично озвучил предложение кандидату.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-naznachil-pervogo-zamestitelya-budanova-kto-on-10729502.html Ссылка скопирована

У Буданова официально появился первый заместитель / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

Сергей Кислица стал первым заместителем Буданова

Кислица продолжит дипломатическую работу и будет участвовать в переговорах

Сергей Кислица официально получил должность первого заместителя Кирилла Буданова от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Указе №14/2026 на сайте ОПУ.

Накануне 3 января президент заявил, что лично встретился с Кислицей и обсудил детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в ОП.

видео дня

Чем будет заниматься Кислица

Речь шла об обеспечении коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитии двусторонней работы и синхронизации с системой МИД.

"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", – заявил тогда Зеленский.

Почему Буданов стал главой Офиса президента

Главред писал, что Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Глава государства сразу объяснил такое решение. По его мнению, сейчас Украине требовалось больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах. А Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

Кадровые решения Зеленского - последние новости

Напомним, Главред писал, что Владимир Зеленский назначил бывшую министерку финансов и вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд советницей по вопросам экономического развития.

Ранее президент Украины назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Накануне стало известно, что Зеленский предложил бывшему министру обороны Денису Шмыгалю должности первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред