Зеленский назначил первого заместителя Буданова: кто он

Главное:
- Сергей Кислица стал первым заместителем Буданова
- Кислица продолжит дипломатическую работу и будет участвовать в переговорах
Сергей Кислица официально получил должность первого заместителя Кирилла Буданова от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в Указе №14/2026 на сайте ОПУ.
Накануне 3 января президент заявил, что лично встретился с Кислицей и обсудил детали дипломатической работы и возможности усиления этого направления в ОП.
Чем будет заниматься Кислица
Речь шла об обеспечении коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитии двусторонней работы и синхронизации с системой МИД.
"Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Конечно, он продолжит работу и в переговорном процессе", – заявил тогда Зеленский.
Почему Буданов стал главой Офиса президента
Главред писал, что Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.
Глава государства сразу объяснил такое решение. По его мнению, сейчас Украине требовалось больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах. А Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.
