В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в Киеве

В результате атаки есть раненые, один человек погиб.

РФ атаковала Киев дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на новую атаку.

В результате удара "Шахеда" по больнице с действующим стационаром есть пострадавшие, один человек погиб. Пациентов пришлось эвакуировать.

"Мои соболезнования родным. Всем, кому необходимо, оказывается помощь. Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие это люди - украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения", - подчеркнул президент.

В целом россияне атаковали Украину 165 ударными дронами, из которых было 100 "Шахедов".

Президент в очередной раз обратился к партнерам по ПВО и финансовой помощи на производство дронов-перехватчиков. Также Зеленский добавил, что Украине необходимо оборудование для ремонта энергетических объектов.

"Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - добавил он.

Как сообщал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.

В Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое - пострадали. В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на втором этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением.

Известно, что противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Также армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

