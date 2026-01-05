В здании огромная дыра, есть пострадавшие: россияне влупили по больнице со стационаром в Киеве

Российские оккупанты атаковали Украину большим количеством ударных дронов. Под ударом оказалась больница, где лежали пациенты. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на новую атаку.
В результате удара "Шахеда" по больнице с действующим стационаром есть пострадавшие, один человек погиб. Пациентов пришлось эвакуировать.
"Мои соболезнования родным. Всем, кому необходимо, оказывается помощь. Конечно, эту больницу украинцы восстановят. Такие это люди - украинцы всегда восстанавливают то, что разрушено. И так же работают ремонтные бригады, энергетики, все необходимые службы в тех областях, где из-за россиян новые повреждения и новые отключения", - подчеркнул президент.
В целом россияне атаковали Украину 165 ударными дронами, из которых было 100 "Шахедов".
Президент в очередной раз обратился к партнерам по ПВО и финансовой помощи на производство дронов-перехватчиков. Также Зеленский добавил, что Украине необходимо оборудование для ремонта энергетических объектов.
"Будем работать на неделе с европейскими и американскими партнерами, чтобы Украина была с необходимой помощью. Спасибо всем, кто поддерживает наше государство и наших людей", - добавил он.
Удары по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 5 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Взрывы раздавались в Киеве, Чернигове, Полтаве и Харькове.
В Киеве в результате вражеского обстрела один человек погиб, еще трое - пострадали. В Оболонском районе произошло попадание и возгорание на втором этаже 4-х этажного медицинского учреждения, предварительно с работающим стационарным отделением.
Известно, что противник атаковал территорию Украины девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300. Также армия РФ запустила 165 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.
Читайте также:
- РФ атаковала Киев и область: был "прилет" в больницу, погибли люди
- "В недалеком будущем": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине
- РФ запустила 165 дронов и баллистику, есть "прилеты" на 10 локациях: подробности атаки
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред