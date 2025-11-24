"На волоске": Кислица раскрыл, что стало "пусковым крючком" напряжения в Женеве

Украинская и американская делегации возобновили диалог в Женеве после напряженного начала переговоров.

Совместные усилия Украины и США помогли преодолеть начальный кризис / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/sergiy.grau, скриншот

Кратко:

Переговоры Украины и США в Женеве завершились успешно

Начало встречи было очень напряженным из-за утечек информации

Двухчасовые переговоры снизили напряжение и возобновили диалог

Переговоры украинской и американской делегаций в Женеве завершились успешно, хотя сначала встреча едва не сорвалась из-за напряженной атмосферы.

Как сообщил изданию Financial Times первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, в воскресенье утром атмосфера в Женеве была "очень напряженная". Американская сторона прибыла разочарованной из-за утечек информации в СМИ и публичных дискуссий о происхождении первого проекта предложения.

"Первые часы были абсолютно... на волоске", - рассказал Кислица.

Двухчасовой диалог, изменивший ход встречи

По его словам, почти два часа переговоров между главой украинской делегации Андреем Ермаком и представителями США позволили снизить напряжение и вернуться к продуктивному диалогу.

"В конце концов мы смогли пойти к миссии США и начать реальные переговоры", - добавил он.

Стратегическое значение договоренностей

Кислица подчеркнул стратегическое значение встречи.

"Основным достижением в Женеве является то, что нам удалось сохранить работоспособное партнерство и диалог с американцами", - отметил он.

Он также отметил устойчивость партнерства обеих сторон, несмотря на медийный ажиотаж и активную реакцию в соцсетях: "Несмотря на ажиотаж в СМИ и бурную реакцию в социальных сетях, обе стороны продемонстрировали, что партнерство является прочным и способным создать жизнеспособный документ для лидеров".

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Что будет означать для Украины принятие плана Трампа - оценка аналитика

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в комментарии для Главреда отметил, что предложения по фактическому ультиматуму Украине в вопросах "мирного соглашения" появились не случайно. По его мнению, сейчас усиливается политическое давление как на Киев, так и на Владимира Путина, чтобы склонить стороны к замораживанию войны.

Эксперт отмечает, что даже фиксация конфликта на текущей линии фронта стала бы для украинской власти серьезным репутационным ударом. При этом он подчеркнул: ситуация для Киева была бы существенно лучше, если бы союзники оказывали достаточную и своевременную военную поддержку.

По словам Клочко, внешнеполитические подходы изменились после прихода Дональда Трампа.

"Но Трамп решил иначе. Для него война должна закончиться, но то ли из-за русского языка, то ли из-за русской церкви, то ли по линии, где будет проходить граница - ему на это глубоко наплевать. Абсолютно. Так же, как и многим европейцам. Зато для Украины этот вопрос принципиальный", - подчеркнул аналитик.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в критическом моменте и испытывает значительное политическое давление. По его словам, Киев вместе с международными партнерами работает над конкретными шагами, способными приблизить завершение войны. В то же время Россия продолжает выдвигать требования, угрожающие территориальной целостности и суверенитету Украины.

Напомним, что Украина не согласится ни на какие условия, которые предусматривают признание российской оккупации, вето на ее внешнеполитический курс или ограничения Вооруженных сил. Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время выступления на IV Парламентском саммите Международной Крымской платформы в Стокгольме.

также Россия получила один из вариантов мирного плана, разработанного США, но конкретные переговоры по нему не проводились. Европейский вариант Кремлю "не подходит". Об этом заявил помощник кремлевского лидера Юрий Ушаков, передают росСМИ.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

