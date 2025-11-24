Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.

https://glavred.info/synoptic/holoda-i-snegopady-v-kakie-regiony-vorvetsya-zima-10718483.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 ноября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Где будет снег и туман

Погода в Украине 25 ноября будет холодно. В этот день ожидается снег и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 25 ноября

В Украине 25 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и гололедом в западных областях. В юго-восточных областях будет туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, большинстве центральных и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: ventusky

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 25 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -3...+6 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода 25 ноября в Киеве

В Киеве 25 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред