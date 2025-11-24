Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Ангелина Подвысоцкая
24 ноября 2025, 19:27
544
Погода во Львове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до -3 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 25 ноября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Где будет снег и туман

Погода в Украине 25 ноября будет холодно. В этот день ожидается снег и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 25 ноября

В Украине 25 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и гололедом в западных областях. В юго-восточных областях будет туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах, большинстве центральных и южных областях будут сильные порывы ветра - 15-18 м/с.

видео дня
погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: ventusky

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 8-13°, в Крыму до 17°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -3

По данным meteoprog, 25 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +5...+14 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -3...+6 градуса.

погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода 25 ноября в Киеве

В Киеве 25 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 6-8°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 25 ноября
Прогноз погоды в Украине на 25 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:41Украина
Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27Синоптик
Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

Китайский гороскоп на завтра 25 ноября: Тиграм - угроза, Обезьянам - депрессия

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

Безумный рост цен: известно, какие продукты больше всего подорожали за неделю

Последние новости

19:42

Новые правила мобилизации: кто из студентов может потерять право на отсрочку

19:41

Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

19:34

Когда-то была огромной протопланетой - ученые раскрыли, как образовалась Луна

19:27

Холода и снегопады: в какие регионы ворвется зима

19:27

БЗВП: почему надо завершать войну?мнение

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
19:19

Как бюджетно украсить елку в 2026 году: топ-3 идеи трендового декора

18:50

Что происходит с Национальным кэшбеком и почему его "закрывают" - ответ Минэкономики

18:45

Война закончится только при одном условии - в Раде рассказали, что должна сделать Россия

18:40

Шахтер может напрямую попасть в ЛЧ 2026/27: какие условия и конкуренты

Реклама
18:28

Звезда "Скаженого весілля" оказался в больнице с травмой черепаВидео

18:17

Украинцы будут без света до 10 часов: новые графики отключений на 25 ноября

18:16

Японский ресторан наказывает людей за недоеденные блюда: в чем причина

17:54

Россияне сбавили темпы продвижения: что на самом деле происходит в Покровске

17:53

Бешеный скачок валюты и обвал гривни: новый курс НБУ на 25 ноября

17:52

"Добрый день" или "Доброго дня": языковеды объяснили, как правильно

17:50

У Путина похвалили США и заявили, что европейский мирный план "не подходит" РФ

17:42

Трамп провел переговоры с Си Цзиньпином - что говорили об Украине

17:29

Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

17:14

Отключение света: эксперт ответил, когда ожидать улучшения ситуации

17:13

Мирного плана США из 28 пунктов больше не существует - что произошло на переговорах

Реклама
17:12

Начало украинского высшего образования: что на самом деле стояло за Могилянкой и первым университетом Киева

16:53

Новые лица и возвращение триумфаторов: оглашен лонглист Нацотбора-2026Видео

16:36

"Никто не может нарушить": Стефанчук назвал красные линии Украины в мирной сделке

16:23

Новогодняя закуска "Мандаринки" из четырех ингредиентов: рецепт проще простого

16:20

Теперь ракеты до Украины будут долетать быстрее - Россия прибегла к серьезным изменениям

16:14

Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток

15:59

Накроет ли Украину сильный мороз и снегопады: синоптик Птуха предупредила украинцев

15:44

Эрдоган назвал ключевое условие для реализации мирного плана Трампа: что известно

15:37

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Овнам - достижение, Тельцам - зависть, Близнецам - новостьВидео

15:34

Штраф до 15 тысяч евро: почему в Германии запрещены яркие зонтики в кафе

15:31

Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

15:26

Россияне переносят сроки наступления на один город: где изменилась ситуация

15:11

Детская головоломка со спичками, которую решат не все взрослые

14:51

Не боятся ржавчины: названы модели авто с самой надежной защитой кузова

14:49

Урожай не подведет: огородница озвучила лучшее время для посадки моркови под зиму

14:23

Новый дорожный знак с авто и тремя шариками смущает водителей: что он означает

14:08

Правительство сворачивает Национальный кешбэк: когда прекратят начислять деньги

14:05

Трамп впервые раскрыл подробности переговоров в Женеве: "Произойдет что-то хорошее"

14:00

Украинцы покупают пачками: в магазинах резко упали цены на базовые продукты

13:56

Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

Реклама
13:34

Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

13:27

Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

13:26

Швеция сделала категорическое заявление об оккупации украинских территорий Россией

13:23

"Я хочу уйти": Наталья Могилевская раскрыла правду о личной жизни

13:11

Было по меньшей мере 10 взрывов: дроны атаковали два важных объекта в РоссииВидео

12:46

В AGT заявили о блокировании доступа к участию в приватизации ОПЗ

12:26

Почему сталинки имеют такие высокие потолки: скрытые мотивы советских архитекторов

12:22

Трамп не углублялся в детали "мирного плана", - СМИ

12:16

Забудьте о "наложенном платеже" и "рассрочке": правильный перевод терминовВидео

12:02

Известный украинский ведущий показал фото новорожденной дочери - как ее назвали

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять