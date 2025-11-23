Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили І уровень опасности в западных областях.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: Главред

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 24 ноября

Где температура воздуха опустится до -7 градусов

Где будут дожди и снег

Погода в Украине 24 ноября будет холодно. В этот день ожидается снег и мороз. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики уже объявили І уровень опасности в западных областях. Там ожидается гололедица и сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о том, что 24 ноября дожди будут в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму. Температура воздуха опустится до 1-5 градусов тепла. Теплее всего будет на юге - 8-12 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 24 ноября

В Украине 24 ноября будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в западных, Житомирской и Винницкой областях. В остальных областях, кроме востока и юго-востока будут умеренные дожди. В центральных, Одесской и Николаевской областях будет туман. В этот день ветер будет западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных областях температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. В большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях туман; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в северных областях ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -7

По данным meteoprog, 24 ноября в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Крыму. Там температура воздуха повысится до +12...+17 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до -7...+1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: meteoprog

Погода 24 ноября в Киеве

В Киеве 24 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики этот день прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер в этот день будет западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталка Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Синоптик Наталья Птуха дала неожиданный прогноз о внезапном ухудшении погоды в Украине. Уже в ближайшее время регионы накроет похолодание. Во многих областях будут сильные снегопады, мороз и гололедица. Может выпасть даже до 20 см снега.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

