10-градусный мороз, гололедица и 20 см снега: Украину накроют жесткие снегопады

В ближайшие дни Украине резко изменится погода и придет похолодание.

https://glavred.info/synoptic/10-gradusnyy-moroz-gololedica-i-20-sm-snega-ukrainu-nakroyut-zhestkie-snegopady-10717751.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине / фото: Главред

Украину накроют активные снегопады уже в ближайшие дни. Такая смена погоды произойдет под влиянием атмосферных фронтов с западной Европы. Об этом говорит синоптик Наталья Птуха, сообщает РБК-Украина.

Уже в эти выходные, 22-23 ноября, самые активные снегопады будут в западных областях и ночью, и днем.

"Местами ждем даже значительные осадки. В Карпатах - сильный снег. И налипание мокрого снега по западным областям может быть. Гололед. На дорогах - гололедица", - говорит Птуха.

видео дня

Значительные осадки в виде дождя и мокрого снега также ожидаются во Львовской и Ивано-Франковской областях. Птуха призывает украинцев подготовиться к этим изменениям погоды.

"Это уже комплексные зимние проявления погоды. Поскольку они первые в этом сезоне, то, конечно к ним сейчас нужно максимально подготовиться населению. Прежде всего, конечно, "переобуть" машины", - говорит синоптик.

В западных областях будут настолько сильные снегопады, что снежный покров может составлять до 15 см, а в Карпатах - 20-30 см снега.

В других областях ожидаются дожди. Лишь в южных и восточных регионах будет сухо.

На север страны снег дойдет в воскресенье, 23 ноября. Но там также будет и дождь. На фоне этого всего ожидается незначительное снижение температуры воздуха. Но в северных областях пока не ожидается появление снежного покрова.

"Преимущественно будет жидкая фаза, но мокрый снег уже может пролетать", - добавила она.

В понедельник, 24 ноября, осадки постепенно начнут прекращаться. Они задержатся только в южных и восточных областях.

Самая холодная температура воздуха ожидается в западных областях. 23-24 ноября ночью там будет 6 градусов мороза.

"Даже, возможно, и дневные максимумы будут не выше 0. А в Карпатах даже до -10 градусов в ночные часы", - говорит Птуха.

Вскоре похолодание придет и в северные регионы - до -6 градусов.

"Но 24 ноября - уже снижение температуры в большинстве областей. Где-то на 3-5 градусов от озвученных", - отметила представительница УкрГМЦ.

Птуха отметила, что пока метеорологическая зим не пришла в Украину.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в пятницу, 21 ноября, порадует теплом. В некоторых регионах вместо холодов ожидается потепление.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что Украина готовится к контрастным погодным условиям в ближайшие выходные, 22-23 ноября. Циклон и атмосферные фронты принесут в разные регионы страны совершенно разные сценарии - от зимних проявлений до почти весеннего тепла.

Читайте также:

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред