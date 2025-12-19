Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

Украина и Молдова уже готовят объездные маршруты после удара рф по мосту в районе Маяков.

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Чем могут закончится обстрелы одесской области

Как на это реагируют в правительсте

Обстрелы моста на трассе Одесса-Рени могут заблокировать до 60% импорта топлива в Украину, а цены на бенин пойду вверх.

Основатель транспортной компании Prime Дмитрий Левушкин заявил, что именно такая доля рынка сейчас завязана на дунайские порты.

В случае окончательного разрушения переправы логистика с Измаилом будет разорвана, а доставка грузов станет возможной только в обход через Румынию и Молдову.

По прогнозу Левушкина, нарушение этой транспортной артерии уже в начале недели может поднять цены на топливо минимум на 2 гривны. Это спровоцирует острый дефицит бензовозов и поэтапную остановку работы АЗС, начиная с южных и восточных регионов. На перенастройку логистики рынку понадобится около недели, однако ситуацию также осложняет острая нехватка водителей, способных оперативно обеспечить новые маршруты поставок.

В то же время вице-премьер Алексей Кулеба заявил, что Украина и Молдова готовят объездные маршруты после удара рф по мосту в районе Маяков. В настоящее время все пассажирские, грузовые и транзитные потоки перенаправляются с учетом безопасности и пропускной способности дорог. Параллельно продолжается координация с Молдовой для стабильной работы логистики юга Украины.

Атака моста в Одесской области

19 декабря стало известно, что по мосту в населенном пункте Маяки ночью и днем россияне направили около 15 "Шахедов" и нанесли удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью.

Удары по мосту значительно усложнили передвижение по региону. В соцсетях люди писали, что с юга Одесской области не могут попасть в Одессу.

По инфомации местных СМИ, люди не могут попасть в Одессу из-за разрушений моста.

В интервью Главреду депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский назвал возможные причины постоянных ударов по Одессе и региону.

О персоне: Дмитрий Леушкин Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

