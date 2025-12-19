Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

Сергей Кущ
19 декабря 2025, 20:41
332
8 дней подряд мразияне наносят удары по мосту, который является ключевой транспортной артерией на трассе Одесса–Рени.
Почему россяне лупят Одессе
Почему россяне лупят Одессе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Какая главная цель россиян
  • Почему терроризируют именно Одессу

Одесса сейчас больше всего страдает от атак по инфраструктуре. Только прошлой ночью по мосту в Маяках "прилетело" 10 "шахедов", сегодня — еще до 5.

По инфомации местных СМИ, люди не могут попасть в Одессу из-за разрушений моста.

видео дня

В интервью Главреду депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский назвал возможные причины постоянных ударов по Одессе и региону.

"С одной стороны, юг географически ближе к временно оккупированным территориям, к Крыму, и достигать целей здесь им проще - с моря, с самолетов, ракетами и КАБами, которые долетают до Одесской области", - отметил он.

По словам Славского, возможно, россияне рассчитывают на социальное напряжение или определенные внутренние возмущения.

"Хотя, по моему мнению, это так не работает. Даже без света люди прекрасно понимают, кто является источником этих проблем, и кто виноват в том, что происходит. И для большинства одесситов это совершенно очевидно - это русские. Которые, возможно, таким образом мстят за Купянск там, где могут, и где у них накоплены средства поражения", - подытожил депутат Одесского городского совета.

Почему украинские города называются так
Почему украинские города называются так / Главред - инфографика

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

Вам может быть интересно:

О персоне: Александр Славский

Александр Владимирович Славский - украинский политик, общественный деятель и депутат Одесского городского совета VIII созыва. Председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства в горсовете.

До избрания депутатом Славский работал начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях (2021-2023), где курировал процессы приватизации, аренды и управления государственной собственностью.

В условиях полномасштабной войны России против Украины Славский также присоединился к 122-й отдельной бригаде теробороны Одессы и активно комментирует вопросы безопасности города.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса новости Одессы Александр Славский
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:30Мир
Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:20Украина
В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Последние новости

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

Реклама
20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

Реклама
18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

17:57

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

17:55

"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

17:53

Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

17:49

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

17:27

Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

17:24

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие более 30 лет

16:51

Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

16:49

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

Реклама
15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять