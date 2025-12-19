Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

8 дней подряд мразияне наносят удары по мосту, который является ключевой транспортной артерией на трассе Одесса–Рени.

Почему россяне лупят Одессе / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

Какая главная цель россиян

Почему терроризируют именно Одессу

Одесса сейчас больше всего страдает от атак по инфраструктуре. Только прошлой ночью по мосту в Маяках "прилетело" 10 "шахедов", сегодня — еще до 5.

По инфомации местных СМИ, люди не могут попасть в Одессу из-за разрушений моста.

В интервью Главреду депутат Одесского городского совета, ветеран, предприниматель Александр Славский назвал возможные причины постоянных ударов по Одессе и региону.

"С одной стороны, юг географически ближе к временно оккупированным территориям, к Крыму, и достигать целей здесь им проще - с моря, с самолетов, ракетами и КАБами, которые долетают до Одесской области", - отметил он.

По словам Славского, возможно, россияне рассчитывают на социальное напряжение или определенные внутренние возмущения.

"Хотя, по моему мнению, это так не работает. Даже без света люди прекрасно понимают, кто является источником этих проблем, и кто виноват в том, что происходит. И для большинства одесситов это совершенно очевидно - это русские. Которые, возможно, таким образом мстят за Купянск там, где могут, и где у них накоплены средства поражения", - подытожил депутат Одесского городского совета.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 12 декабря Россия атаковала ударными дронами гражданскую инфраструктуру города Шостка, что в Сумской области. Под удар оккупантов попала спортивная школа.

За несколько часов до этого, в ночь на 12 декабря, российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, был поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж.

О персоне: Александр Славский Александр Владимирович Славский - украинский политик, общественный деятель и депутат Одесского городского совета VIII созыва. Председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства в горсовете. До избрания депутатом Славский работал начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях (2021-2023), где курировал процессы приватизации, аренды и управления государственной собственностью. В условиях полномасштабной войны России против Украины Славский также присоединился к 122-й отдельной бригаде теробороны Одессы и активно комментирует вопросы безопасности города.

