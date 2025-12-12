Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без света

Анна Ярославская
12 декабря 2025, 09:13
248
Коммунальные службы устраняют последствия атаки. Детские сады и школы продолжат работу благодаря генераторам.
Атака дронов на Одессу
Атака дронов на Одессу привела к разрушениям и пожарам / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Кратко:

  • В Одесской области под удар дронов попали объекты энергетической инфраструктуры
  • Несколько населённых пунктов временно остались без света
  • О пострадавших не сообщается

В ночь на 12 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками.

Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, их оперативно ликвидировали спасатели. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

видео дня

"Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - уточнил глава ОГА Олег Кипер.

По его словам, правоохранители документируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

В Одесской городской военной администрации уточнили, что в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

На месте работает оперативный штаб - там жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "Восстановление".

Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум.

"В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они снабжены генераторами", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, ночная атака дронами по Одессе спровоцировала пожары на энергетических объектах.

Психологи оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них трое детей. К счастью, погибших и пострадавших нет.

  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Атака на Одессу 12 декабря 2025
    Атака на Одессу 12 декабря 2025 Фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы.

В ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.

В ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

В Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские войска ударили по городу баллистикой. В результате российского ракетного удара по Днепру погибли 4 человека, 40 пострадали, из них 11 в тяжелом состоянии. Ранения получили 27 человек.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Когда будет новый массированный обстрел: прогноз мониторов

10 декабря мониторинговые каналы сообщили, что российские оккупанты могут атаковать Киев и область в пределах ближайших трех суток.

Было зафиксировано подозрительное активное движение вокруг столицы. Пока неизвестно, когда именно будет атака.

Есть несколько районов в столице, которые могут быть под ударом во время ближайшего обстрела:

  • Оболонь;
  • Лукьяновка;
  • Нивки;
  • Святошин.

Горожанам советуют быть осторожными. Особенно это касается жителей Лукьяновского района и Нивок.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины новости Одессы война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ запустила крылатые ракеты: какая область Украины под угрозой

РФ запустила крылатые ракеты: какая область Украины под угрозой

10:31Война
Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук

10:15Интервью
В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без света

В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без света

09:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Крысам - обида, Змеям - гнев

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"

Последние новости

10:31

РФ запустила крылатые ракеты: какая область Украины под угрозой

10:19

В Украине произошло землетрясение: где ощутимо "потрусило"

10:18

Когнитивная война Кремля: в ISW раскрыли реальные продвижения россиян на фронте

10:15

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук

09:58

Алексей Суханов сделал публичное признание о второй свадьбе — что он сказал

Трамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности СШАТрамп создает вакуум для России в Европе: Владимир Горбач - о последствиях стратегии нацбезопасности США
09:57

Графики отключений в Киеве в ближайшее время не отменят: нардеп назвал причину

09:26

Таких цен не было даже в прошлом году: один продукт уже отдают даром

09:13

Постарела: появилось свежее фото затворницы Анжелики Варум

09:13

В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без светаФото

Реклама
08:24

Вопрос времени: эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов на фронте

08:20

Нереальная копия Бейонсе: дочь певицы и Джей Зи появилась на публике

08:12

В РФ - взрывы и пожары: дроны обстреляли четыре региона, горит один из крупнейших НПЗ

07:56

Гороскоп Таро на завтра 13 декабря: Скорпионам - заглянуть внутрь, Рыбам - роман

07:03

Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности УкраинеВидео

06:10

Путин не готов к миру: сколько будет длиться войнамнение

05:53

Будет свежей до трех недель: хитрый трюк, как хранить зелень в холодильнике

05:17

Сад нуждается в уходе даже зимой: какие 8 растений следует всегда обрезать в декабре

04:40

Смелый ход или пустая трата денег: стоит ли клеить обои на потолок

04:00

Трем знакам зодиака приготовиться: для кого наступил всплеск финансового успеха

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке яблок на бочке за 13 секунд

Реклама
03:02

Для чего США начали давить на Украину в вопросе мира - раскрыт скрытый замысел

02:31

Как часто нужно стирать зимние куртки и пальто: эксперты дали четкий ответ

02:00

"Я уже не такая, как раньше": Ирина Билык призналась, какого мужчину ищет

01:52

Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ

01:30

54-летний бывший муж Дженнифер Энистон готовится впервые стать отцом

00:54

Риск ликвидации Европейского союза: раскрыт неожиданный сценарий

11 декабря, четверг
23:53

Мыши исчезнут за одну ночь: обычный кухонный продукт творит настоящие чудесаВидео

23:49

Гороскоп на сегодня 12 декабря: Овнам - интересное предложение, Ракам - острый спор

23:26

"Такой красивый": у Даши Кацуриной появился тайный поклонник

23:12

Защита от мин и гранат: для украинских военных впервые закупят бронеодеяла

22:50

Украинцы могут остаться без пенсий: кому и когда грозит прекращение выплат

22:24

Не случайно: ученые объяснили, почему люди просыпаются до будильникаВидео

21:55

Спортсмены из РФ и Беларуси снова будут соревноваться под нацфлагами - решение МОК

21:53

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 12 декабряФото

21:51

У Трампа сделали важное заявление об урегулировании в Украине: что требуют СШАВидео

21:42

Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

21:39

До 16 часов без света: в Укрэнерго предупредили украинцев о критическом сценарии

21:12

Почему кот кусает, когда его гладят - объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

20:53

Защищал Мариуполь и пережил плен: в Одессе разгорелся скандал с нападением ТЦК на военногоВидео

20:53

Трамп потребовал от лидеров Европы заставить Зеленского принять мирный план США – WSJ

Реклама
20:51

Путин похвастался захватом крупного города на востоке: в ВСУ ответили на фейк

20:25

Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

20:20

900 Шахедов и десятки ракет: РФ готова к обстрелу Украины - названы цели ударов

19:54

Дедлайн США для мира - из каких трех областей РФ выведет войска и что ждет Донбасс

19:52

Графики отключения света на 12 декабря: какими будут объемы ограничений и в каких областяхФото

19:46

Теракт в Киеве: в результате взрывов погиб боец НГУ, ранены полицейские

19:36

Можно ли перевозить елку в киевском метро: в подземке дали ответФото

19:35

В сети появилось фото Алины Гросу с беременным животом

19:26

Украину накроет снегом, будет мощный ветер: синоптики предупредили о новом похолодании

19:10

Почему у Украины нет карт?мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять