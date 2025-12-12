В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без света

Коммунальные службы устраняют последствия атаки. Детские сады и школы продолжат работу благодаря генераторам.

Атака дронов на Одессу привела к разрушениям и пожарам / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Кратко:

В Одесской области под удар дронов попали объекты энергетической инфраструктуры

Несколько населённых пунктов временно остались без света

О пострадавших не сообщается

В ночь на 12 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками.

Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, их оперативно ликвидировали спасатели. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

"Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - уточнил глава ОГА Олег Кипер.

По его словам, правоохранители документируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

В Одесской городской военной администрации уточнили, что в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.

На месте работает оперативный штаб - там жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "Восстановление".

Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум.

"В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они снабжены генераторами", - говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, ночная атака дронами по Одессе спровоцировала пожары на энергетических объектах.

Психологи оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них трое детей. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Другие новости:

