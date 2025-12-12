В Одессе и области - "прилеты" по объектам энергетики: люди остались без света

Кратко:
- В Одесской области под удар дронов попали объекты энергетической инфраструктуры
- Несколько населённых пунктов временно остались без света
- О пострадавших не сообщается
В ночь на 12 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу и область ударными беспилотниками.
Как сообщили в Одесской ОГА, несмотря на активную работу сил ПВО, поврежден объект энергетической инфраструктуры, а также складские помещения, административное здание и гараж. На месте вспыхнули пожары, их оперативно ликвидировали спасатели. Информация о погибших и пострадавших не поступала.
"Из-за атаки ряд населенных пунктов временно без света. Восстановительные работы уже продолжаются. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - уточнил глава ОГА Олег Кипер.
По его словам, правоохранители документируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.
В Одесской городской военной администрации уточнили, что в результате ночной вражеской атаки в Одессе поврежден жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры.
На месте работает оперативный штаб - там жители могут получить информацию о компенсациях из городского бюджета и по государственной программе "Восстановление".
Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна, фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают горячие напитки и необходимый минимум.
"В части города остается отсутствующим электроснабжение. Энергетики уже работают над восстановлением. Несмотря на сложные условия, садики и школы будут работать - они снабжены генераторами", - говорится в сообщении.
По данным ГосЧС, ночная атака дронами по Одессе спровоцировала пожары на энергетических объектах.
Психологи оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них трое детей. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами "Кинжал", которые были выпущены с бортов МиГ-31К. На Киевскую область налетели вражеские дроны типа "Шахед". Под атакой оказался Фастов. В Кременчуге Полтавской области также прозвучали мощные взрывы.
В ночь на 4 декабря российская оккупационная армия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела повреждено админздание и высотки. Есть пострадавшие.
В ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.
В Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские войска ударили по городу баллистикой. В результате российского ракетного удара по Днепру погибли 4 человека, 40 пострадали, из них 11 в тяжелом состоянии. Ранения получили 27 человек.
Когда будет новый массированный обстрел: прогноз мониторов
10 декабря мониторинговые каналы сообщили, что российские оккупанты могут атаковать Киев и область в пределах ближайших трех суток.
Было зафиксировано подозрительное активное движение вокруг столицы. Пока неизвестно, когда именно будет атака.
Есть несколько районов в столице, которые могут быть под ударом во время ближайшего обстрела:
- Оболонь;
- Лукьяновка;
- Нивки;
- Святошин.
Горожанам советуют быть осторожными. Особенно это касается жителей Лукьяновского района и Нивок.
Другие новости:
- Ан-26 в Крыму взорвали вместе с военными РФ: всплыли детали мощного удара ВСУ
- Трамп сказал, кто мешает мирному плану и дадут ли США гарантии безопасности Украине
- Вопрос времени: эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов на фронте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред