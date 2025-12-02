Тысячи людей без света, бушевал пожар: РФ атаковала энергетику Одесской области

БПЛА повредили энергетический объект и жилые дома в Одесской области.

https://glavred.info/war/tysyachi-lyudey-bez-sveta-busheval-pozhar-rf-atakovala-energetiku-odesskoy-oblasti-10720511.html Ссылка скопирована

Атака по Одесской области 2 декабря / Коллаж: Главред, фото: Одесская ОГА, ГСЧС

Что известно:

РФ атаковала юг Одесской области беспилотниками

Повреждены объекты гражданской и энергетической инфраструктуры

Зафиксированы перебои с электроснабжением

В ночь на 2 декабря российские оккупанты нанесли массированный удар по южным районам Одесской области, используя беспилотники типа "Шахед". Основными целями врага стали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Несмотря на активную работу ПВО есть повреждения: пострадал энергетический объект, административное здание, а также отдельные домохозяйства частного сектора", - рассказал он. видео дня

По словам Кипера, в результате атак возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Из-за вражеской атаки в области возникли перебои с электроснабжением.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала. На месте работает городской штаб по ликвидации последствий", - добавил глава ОВА.

Кипер подчеркнул, что критическая инфраструктура временно работает на генераторах. Также для поддержки населения развернуто 11 пунктов несокрушимости.

Измаильская районная государственная администрация сообщила, что в результате ночного удара часть Сафьяновской общины и города Измаил остались без электроснабжения.

По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, частично разрушено административное здание, а также повреждены крыши и остекление около 10 частных домов рядом. На месте работают прокуроры и правоохранители для фиксации последствий. Энергетики уже занимаются восстановлением электроснабжения.

В ГСЧС уточнили, что пожар возник именно на энергетическом объекте. Спасатели вместе с добровольцами быстро ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение.

Укрэнерго сообщило, что РФ атаковала энергообъекты в нескольких регионах. По состоянию на 10:36 есть обесточивание в Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу и оживить всех обесточенных абонентов", - говорится в сообщении компании.

Сколько БПЛА сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали Украину 62 ударными беспилотниками типов "Шахед", "Гербера" и других моделей. Дроны были запущены с направлений Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, временно оккупированной Чауды в Крыму и Донецка. Более 35 из этих беспилотников принадлежали к типу "Шахед".

Подразделения зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или подавили 39 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано 20 попаданий ударных дронов в восьми локациях.

Шахед / Инфографика: Главред

РФ вооружила "Шахеды" ракетами - объяснение эксперта

Украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что на российском ударном беспилотнике "Шахед", который Россия запустила по Украине, впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Ракета предназначена для поражения вертолетов и самолетов тактической авиации.

Волонтер и блогер Сергей Стерненко добавил, что бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis уже сбили дрон с ракетой Р-60. Вероятно, таким образом враг пытается противодействовать украинской вертолетной авиации.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, 30 ноября Россия атаковала Вышгород дронами. Погиб 47-летний работник оборонной компании Fire Point, 19 человек ранены. Погибший работал над производством ракет "Фламинго" и дронов.

В Днепре 1 декабря прогремели взрывы. Российские войска ударили по городу баллистикой.

Как сообщал Главред, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 4 человека, 40 пострадали, из них 11 в тяжелом состоянии. Ранения получили 27 человек.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред