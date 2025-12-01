Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

Руслана Заклинская
1 декабря 2025, 17:59
544
Эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что ВСУ уже сбили Shahed с прикрепленной Р-60.
РФ начала атаковать Украину 'Шахедами' с ракетами: в СМИ предупредили об опасности
РФ вооружила дроны ракетами Р-60 / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное:

  • РФ установила на дронракету Р-60
  • ВСУ уже сбили один такой дрон
  • Такие "Шахеды" могут выполнять роль "дронов-истребителей"

Россия установила на ударный дрон "Шахед" советскую ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Такие БПЛА предназначены для уничтожения украинской авиации. Об этом пишет Defense Express.

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что ВСУ уже сбили "Шахед" с прикрепленной Р-60. По его словам, эта комбинация создана специально для поражения украинских вертолетов и легких самолетов, которые перехватывают российские дальнобойные дроны.

видео дня

Что такое ракета Р-60 и почему ее выбрали

Как отметили в издании, Р-60 является советской легкой ракетой ближнего воздушного боя. Она была создана в 1960-х годах и способна поражать цели на дистанции до 7 км в базовой версии и до 8 км в модернизированной Р-60М, но на низких высотах ее реальные возможности составляют лишь около 1,5 км.

Ракета весит примерно 44 кг, из которых 3-3,5 кг приходится на боевую часть. Системой наведения является инфракрасная головка самонаведения типа "Комар", имеющая узкое поле зрения: 24° в базовом варианте и 34° в версии Р-60М.

Как выглядит установка ракеты на "Герань-2"

Для установки Р-60 на "Герань-2" используется стандартный авиационный пилон, а сама ракета подключается к электросети дрона и системе пуска. Благодаря особенностям наведения оператору приходится очень точно направлять дрон на воздушную цель и вести его так, чтобы она оставалась в зоне захвата инфракрасной головки до момента пуска.

Такой способ применения требует постоянного мощного канала связи, поэтому существует предположение, что на модернизированных "Герань-2" установлены mesh-модемы, которые фактически превращают их в большие FPV-дроны.

Смотрите видео сбития "шахеда" с ракетой:

РФ начала атаковать Украину 'Шахедами' с ракетами: в СМИ предупредили об опасности
Сбитие российского БПЛА / Фото: скриншот

Чем опасны дроны с Р-60

По данным Defense Express, решение с ракетой создает ощутимую угрозу прежде всего для вертолетов и легких самолетов, применяемых для перехвата "Шахедов". Для оператора же такой дрон требует фактического ведения воздушного боя.

Учитывая это, становится понятно, что россияне пытаются создать своеобразные "истребители-сопровождения" для дальнобойных дронов, способные прикрывать основную волну "Шахедов" и одновременно атаковать украинскую авиацию.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия модернизировала ударные дроны типа "Шахед". По его словам, оккупанты перенесли антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.

Бескрестнов также добавил, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны свидетельствует о долговременном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.

Российские беспилотники - новости по теме

Напомним, 1 декабря на российском ударном дроне "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60, предназначенную для поражения вертолетов и самолетов. Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили дрон с этой ракетой.

Также в ночь на 30 ноября Вышгород подвергся атаке трех российских дронов-камикадзе, которые сбросили кассетные боеприпасы, а затем ударили по жилым домам. Бескрестнов подчеркнул, что дроны были намеренно запрограммированы для атаки по мирному городу.

Как сообщал Главред, российские войска захватили все основные типы украинских БПЛА, после того как подразделение "Рубикон" развернуло сеть РЛС и начало сбивать разведывательные дроны ВСУ. По словам эксперта Бескрестнова, российские "ТГ-эксперты" не владеют реальной информацией, потому что профвоенные РФ ничем с ними не делятся.

Читайте также:

Об источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине БПЛА война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:53Фронт
Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

18:41Украина
РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

17:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

ВСУ придется с боем выйти из важного города: в ISW озвучили тревожный прогноз

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Гороскоп Таро на 2026 год: один знака зодиака одержит победу и получит большой куш

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

Уксус больше не нужен: неожиданное средство для идеальной чистоты унитаза

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

"Спасибо тебе": Наталья Могилевская показала мужа и романтику с ним

Последние новости

18:53

Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

18:45

Удалось достичь значительного прогресса: Умеров рассказал о результатах переговоров в США

18:45

Что приготовить на стол, чтобы 2026 год принес удачу - список блюд

18:41

Сколько часов не будет света - Укрэнерго опубликовало новые графики на 2 декабря

17:59

РФ начала атаковать Украину "Шахедами" с ракетами: в СМИ предупредили об опасностиВидео

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
17:58

"Много не нужно": известный певец рассказал о своих доходах во время войны

17:48

В Украине изменят условия "Национального кешбэка" - к чему готовиться украинцам

17:43

Декабрь начнется с неожиданных погодных сюрпризов: синоптики удивили прогнозом

17:22

Россияне впервые запустили "шахед", вооруженный ракетой - Флеш

Реклама
16:52

"Назад не вернешь": Елена Тополя громко намекнула на причину развода

16:52

Почему собаки воют на сирену: ветеринар назвала причиныВидео

16:48

Евро резко подскочило, доллар "взлетел" следом: новый курс валют на 2 декабря

16:48

Одежду на батарее сушить нельзя: экперты назвали целых две причины

16:47

Сработает даже в старых моделях: как легко подключить телефон к радио в авто

16:47

Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны и поговорил с Уиткоффом

16:35

Россияне пытаются прорваться к логистическим коридорам ВСУ: что известно

16:08

Наибольшее продвижение РФ за год: названы территории, которые оккупировал враг

15:53

РФ похвасталась "захватом" Ставков и Новоселовки - в ВСУ раскрыли правдуВидео

15:34

Тело человека дольше восстанавливается после определенного возраста - ученые назвали егоВидео

15:33

"Из-под Питера привезли": видео со съемок "Холостяка" вызвало скандал в сетиВидео

Реклама
15:33

Как назвать ребенка в 2026 году: красивые украинские имена, о которых уже все забылиВидео

15:32

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке корабля во время шторма за 65 секунд

15:28

Куда стоит вложить 100 тыс. гривен: эксперт назвал самые прибыльные варианты

14:56

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

14:47

В ЕС выдали ультиматум Трампу из-за мирного соглашения по Украине - что известно

14:46

Экстремально сильная магнитная буря ударила по Украине - известна дата пика

14:41

Женщина клонировала покойную собаку за $50 тысяч, но вскоре пожалела

14:37

Когда состоится встреча Виткоффа с Путиным: в Кремле назвали точную дату и время

14:26

"Которыми поразили российские танкеры": Ани Лорак отметили за донаты ВСУ

14:23

Еще не поздно: как и зачем пригибать малину на зимуВидео

14:01

Идеальное горячее блюдо на праздничный стол: рецепт вкусного мяса с ананасами

13:44

Отвод ВСУ с Донбасса: военный рассказал о судьбе украинских территорий

13:42

Давление в шинах зимой падает быстрее: когда и как часто нужно накачивать колеса

13:41

Почему 2 декабря нельзя оставлять на столе объедки: какой церковный праздник

13:32

"Пропадает мой любимый": жена Решетника иронично высказалась о его работе

13:21

Скрыла правду: Alyona Alyona высказалась про участие Jerry Heil в Нацотборе

13:21

Ракетный удар по Днепру: количество погибших и пострадавших резко возросло

13:03

Срыв переговоров и "обострение" на фронте: раскрыты планы Кремля на декабрь

12:58

ГУР провело успешную операцию в Бердянске: россияне в панике, что стало целью

12:56

"Что это вообще такое": Игорь Николаев вызверился на Аллу Пугачеву

Реклама
12:54

Температура упадет на 2-4 градуса: украинцев предупредили о резком похолодании

12:42

"Трамп очень боится": эксперт назвал главный страх президента США

12:29

Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибкуВидео

12:24

"Живет во мне": дочь поделилась трогательным фото с Анастасией Заворотнюк

12:00

Овощи и фрукты становятся доступнее: на сколько упала цена за неделю

11:47

Китайский гороскоп на завтра 2 декабря: Собакам - страх, Лошадям - разочарование

11:40

Умер легендарный футболист "Динамо" - семикратный чемпион и обладатель еврокубков

11:34

В Вышгороде из-за удара РФ погиб работник компании-производителя ракет "Фламинго"

11:22

Поцелуи на камеру: MELOVIN впервые появился с женихом после громкой помолвки

11:18

Какую катастрофу Россия готовит для Херсона - СМИ опубликовали секретные приказы Кремля

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять