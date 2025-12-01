РФ начала атаковать Украину 'Шахедами' с ракетами: в СМИ предупредили об опасности

Эксперт Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что ВСУ уже сбили Shahed с прикрепленной Р-60.

РФ вооружила дроны ракетами Р-60 / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Главное:

РФ установила на дрон ракету Р-60

ВСУ уже сбили один такой дрон

Такие "Шахеды" могут выполнять роль "дронов-истребителей"

Россия установила на ударный дрон "Шахед" советскую ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Такие БПЛА предназначены для уничтожения украинской авиации. Об этом пишет Defense Express.

Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов подтвердил, что ВСУ уже сбили "Шахед" с прикрепленной Р-60. По его словам, эта комбинация создана специально для поражения украинских вертолетов и легких самолетов, которые перехватывают российские дальнобойные дроны.

Что такое ракета Р-60 и почему ее выбрали

Как отметили в издании, Р-60 является советской легкой ракетой ближнего воздушного боя. Она была создана в 1960-х годах и способна поражать цели на дистанции до 7 км в базовой версии и до 8 км в модернизированной Р-60М, но на низких высотах ее реальные возможности составляют лишь около 1,5 км.

Ракета весит примерно 44 кг, из которых 3-3,5 кг приходится на боевую часть. Системой наведения является инфракрасная головка самонаведения типа "Комар", имеющая узкое поле зрения: 24° в базовом варианте и 34° в версии Р-60М.

Как выглядит установка ракеты на "Герань-2"

Для установки Р-60 на "Герань-2" используется стандартный авиационный пилон, а сама ракета подключается к электросети дрона и системе пуска. Благодаря особенностям наведения оператору приходится очень точно направлять дрон на воздушную цель и вести его так, чтобы она оставалась в зоне захвата инфракрасной головки до момента пуска.

Такой способ применения требует постоянного мощного канала связи, поэтому существует предположение, что на модернизированных "Герань-2" установлены mesh-модемы, которые фактически превращают их в большие FPV-дроны.

Сбитие российского БПЛА / Фото: скриншот

Чем опасны дроны с Р-60

По данным Defense Express, решение с ракетой создает ощутимую угрозу прежде всего для вертолетов и легких самолетов, применяемых для перехвата "Шахедов". Для оператора же такой дрон требует фактического ведения воздушного боя.

Учитывая это, становится понятно, что россияне пытаются создать своеобразные "истребители-сопровождения" для дальнобойных дронов, способные прикрывать основную волну "Шахедов" и одновременно атаковать украинскую авиацию.

Шахед / Инфографика: Главред

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что Россия модернизировала ударные дроны типа "Шахед". По его словам, оккупанты перенесли антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.

Бескрестнов также добавил, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны свидетельствует о долговременном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.

Напомним, 1 декабря на российском ударном дроне "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60, предназначенную для поражения вертолетов и самолетов. Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis сбили дрон с этой ракетой.

Также в ночь на 30 ноября Вышгород подвергся атаке трех российских дронов-камикадзе, которые сбросили кассетные боеприпасы, а затем ударили по жилым домам. Бескрестнов подчеркнул, что дроны были намеренно запрограммированы для атаки по мирному городу.

Как сообщал Главред, российские войска захватили все основные типы украинских БПЛА, после того как подразделение "Рубикон" развернуло сеть РЛС и начало сбивать разведывательные дроны ВСУ. По словам эксперта Бескрестнова, российские "ТГ-эксперты" не владеют реальной информацией, потому что профвоенные РФ ничем с ними не делятся.

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины.

