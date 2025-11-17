Над Украиной заметили новую угрозу: 'Флэш' раскрыл подробности о Shahed-101

Специалист отметил, что Россия может начать производство этих БПЛА у себя, чтобы обеспечить массовые мидлстрайки.

Shahed-101 / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/pvkshid, t.me/serhii_flash

В прифронтовых районах фиксируют применение нового типа иранского ударного дрона - Shahed-101. Он имеет более мощную боевую часть и способен преодолевать большие расстояния. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Пока что этот БПЛА до конца не изучен. Но уже можно сказать о боевой части весом 8-9 килограммов и дальность полета несколько сотен километров", - рассказал он. видео дня

Навигация аппарата осуществляется с помощью 4-элементной CRPA-антенны, что повышает его устойчивость к радиопомехам. По словам Бескрестнова, производство этих дронов налажено в Иране в 2024 году.

"Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте мидлстрайков", - добавил "Флэш".

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты модернизировали ударные БПЛА типа "Шахед". По его словам, россияне переместили антенны CRPA с крыла дронов в центр корпуса.

"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.

Бескрестнов также отметил, что изменения корпуса "Шахедов" под китайские антенны свидетельствуют о долгосрочном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.

Напомним, в 2025 году Россия выпустила более 44 тысяч "Шахедов", то есть в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Украинским силам ПВО сбить удается около 64% дронов.

Также Кремль планирует привлечь до конца года около 12 тыс. северокорейских работников для работы на предприятиях Алабуги в Татарстане, где изготавливают дроны Shaded/Герань для ударов по Украине. Северокорейцам обещают $2,5 в час при 12-часовых сменах.

Как сообщал Главред, Украина вскоре получит первую в мире "стену дронов" для перехвата российских ударных БПЛА. По данным Business Insider, комплекс состоит из десятков маленьких беспилотников, которые создают в небе "летающее минное поле".

О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия. С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

