Над Украиной заметили новую угрозу: 'Флэш' раскрыл подробности о Shahed-101

Ключевые тезисы "Флэша":
- Россияне применяют новый иранский ударный дрон Shahed-101
- Боевая часть дрона весит 8-9 кг, дальность полета - несколько сотен километров
- Навигация осуществляется через 4-элементную CRPA-антенну
В прифронтовых районах фиксируют применение нового типа иранского ударного дрона - Shahed-101. Он имеет более мощную боевую часть и способен преодолевать большие расстояния. Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.
"Пока что этот БПЛА до конца не изучен. Но уже можно сказать о боевой части весом 8-9 килограммов и дальность полета несколько сотен километров", - рассказал он.видео дня
Навигация аппарата осуществляется с помощью 4-элементной CRPA-антенны, что повышает его устойчивость к радиопомехам. По словам Бескрестнова, производство этих дронов налажено в Иране в 2024 году.
"Можно предположить, что россияне продолжат производство этого БПЛА на территории России. Это попытка противника "закрыть" потребность БПЛА в массовом сегменте мидлстрайков", - добавил "Флэш".
Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта
Ранее в комментарии Главреду Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал, что российские оккупанты модернизировали ударные БПЛА типа "Шахед". По его словам, россияне переместили антенны CRPA с крыла дронов в центр корпуса.
"Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране. Пока только закрываем важные для страны объекты", - пояснил эксперт.
Бескрестнов также отметил, что изменения корпуса "Шахедов" под китайские антенны свидетельствуют о долгосрочном и стабильном сотрудничестве России с Китаем.
Атаки "Шахедов" по Украине - новости по теме
Напомним, в 2025 году Россия выпустила более 44 тысяч "Шахедов", то есть в четыре раза больше, чем за весь прошлый год. Украинским силам ПВО сбить удается около 64% дронов.
Также Кремль планирует привлечь до конца года около 12 тыс. северокорейских работников для работы на предприятиях Алабуги в Татарстане, где изготавливают дроны Shaded/Герань для ударов по Украине. Северокорейцам обещают $2,5 в час при 12-часовых сменах.
Как сообщал Главред, Украина вскоре получит первую в мире "стену дронов" для перехвата российских ударных БПЛА. По данным Business Insider, комплекс состоит из десятков маленьких беспилотников, которые создают в небе "летающее минное поле".
Читайте также:
- БпЛА дважды вгатили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину
- РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения
- Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие
О персоне: Сергей "Флеш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред