БпЛА дважды ударили по многоэтажке и Новой почте: детали вражеской атаки по Нежину

Россия атаковала объекты критической и гражданской инфраструктуры на Черниговщине.

Атака по Нежину / Коллаж: Главред, фото: Черниговская ОВА, ua.depositphotos.com

Что известно:

Россияне атаковали Нежин дронами-камикадзе "Шахед"

Зафиксировано попадание в жилые дома, терминал Новой почты и гражданскую инфраструктуру

Ранения получили два человека

Вечером среды, 15 октября, российские войска нанесли удар дронами-камикадзе по городу Нежин в Черниговской области. В результате атаки зафиксировано попадание в жилые дома и гражданские объекты. Об этом сообщил городской голова Александр Кодола в Facebook и руководитель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Городской голова отметил, что страна-агрессор в который раз целенаправленно бьет дронами-камикадзе "Шахед" по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

"Просим жителей сделать запасы питьевой и технической воды, зарядить телефоны, павербанки и фонари", - обратился Кодола к жителям громады.

По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате атаки БпЛА два человека ранены.

"Сегодня россияне массированно атаковали Нежин ударными беспилотниками. Дроны попали в терминал "Новой почты", дважды - в многоэтажку, гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении ОВА.

На местах событий работают все экстренные службы.

Какие области под угрозой российских атак - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар заявил, что этой осенью и зимой Россия, вероятно, сосредоточится на ударах по энергетическим объектам приграничных и прифронтовых областей - Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской.

По словам эксперта, Кремль сменил тактику и теперь вместо массовых атак по ключевым подстанциям, как в 2022-2023 годах, оккупанты уничтожают локальные объекты энергосетей, которые менее защищены. Гончар отметил, что крупные узлы "Укрэнерго" сейчас хорошо укреплены, а большинство поврежденных мощностей уже восстановлено.

"Россияне поняли, что, тратя больше ударных средств, они все равно не достигнут эффекта. Поэтому они начали действовать другим способом. Облэнерго мало работали над защитой своих объектов, поэтому Россия начала бить туда, где не защищено или слабо защищено", - считает Гончар.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, вечером 13 октября российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. В результате ударов пострадали Слободской и Салтовский районы.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки повреждены больница в Салтовском районе, здание предприятия и несколько авто, возникли два пожара. Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что шесть человек получили ранения стеклом.

Кроме этого, Россия усиливает удары по Украине, в частности по объектам энергетики, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, только за неделю РФ применила более 3100 дронов, 92 ракеты и 1360 управляемых авиабомб.

О персоне: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) - украинский общественно-политический деятель. Председатель Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

