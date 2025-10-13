Харьков под ударами КАБов: бушует пожар, город частично без света есть пострадавшие

Вечером 13 октября во время воздушной тревоги в Харькове прогремели взрывы из-за ударов российских войск управляемыми авиационными бомбами КАБ. Городской голова Игорь Терехов сообщил о последствиях атак.
По его словам, обстрелу подвергся Слободской район, а в Салтовском районе возник масштабный пожар. Кроме того, враг попал по территории медицинского учреждения - предварительно разрушено одно из хозяйственных сооружений.
"Информация о пострадавших уточняется, - отметил Терехов, - По состоянию на 22:22 известно о четырех раненых и повреждениях по меньшей мере 12 частных автомобилей. В результате ударов частично обесточены три района Харькова".видео дня
Городские власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
