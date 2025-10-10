В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

https://glavred.info/war/v-kieve-pereboi-so-svetom-rf-atakuet-stolicu-ballistikoy-10705262.html Ссылка скопирована

Российские войска наносят масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Киеве прогремела серия мощных взрывов, а враг атаковал столицу баллистическими ракетами, в результате чего наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением.

Начальник КГГА Тимур Ткаченко сообщил:

"По взрывам, прозвучавшим вот сейчас - продолжается атака баллистикой. Ракеты одна за другой, работает ПВО".

Он также отметил, что специалисты энергетической отрасли прилагают максимум усилий для минимизации рисков:

"По энергетике - сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать риски. Больше информации позже".

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до восьми человек:

"Враг бьет по критической инфраструктуре города. Уже восемь пострадавших в столице. Пятеро из них - в больницах".

По словам Кличко и Ткаченко, все экстренные службы работают в усиленном режиме. Продолжают поступать сообщения о перебоях с электро- и водоснабжением, особенно на Левом берегу города:

"По свету - сообщения из разных частей города о проблемах, все фиксируем. На Левом берегу ситуация сложная. Также фиксируем проблемы с водоснабжением", - сообщил Тимур Ткаченко.

