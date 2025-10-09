Зима близко, а враг выбрал новую тактику: нардеп раскрыл, к чему следует готовиться

Народный депутат предупреждает о серьезных угрозах для Украины из-за истощенной энергетической системы.

https://glavred.info/war/zima-blizko-a-vrag-izmenil-taktiku-nardep-raskryl-k-chemu-sleduet-gotovitsya-10705229.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты масштабируют производство шахедов и меняют тактику ударов по энергетике / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

Россия нарастила обстрелы и ударяет по трансформаторным станциям

Враг изменил тактику ударов по энергетической инфраструктуре

Производство шахедов в РФ масштабировалось, угроза возросла

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов украинской инфраструктуры и нарастили свои возможности. Силы Обороны пытаются догнать темпы врага, однако пока не достигли нужного уровня.

Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.

видео дня

"Они сейчас выбрали новую тактику - кроме того, что бьют по крупным объектам электрогенерирующих, они начали выбивать трансформаторные станции возле городов, городков и поселков, тем самым оставляя их без света", - отметил нардеп.

Масштабирование шахедов и защита Украины

Костенко добавил, что россиянам удалось масштабировать производство шахедов и платформ для их запуска.

"Мы наращиваем сейчас потенциал, в том числе, по сбиванию шахедов. Недавно мы с министром обороны и министром цифровой трансформации посещали штабы по борьбе с шахедами. Мы работаем, но это сложно - Россия масштабировалась и мы не успеваем за ними, если говорить о перехватчиках", - сказал он.

По словам Костенко, этой зимой Украина может столкнуться с серьезными угрозами, если РФ попытается спровоцировать блэкауты, особенно учитывая истощенное состояние энергетики после трех лет обстрелов.

"Государство готовится к тяжелому сценарию. Созданы запасные батарейные станции. Наши люди готовы... Я думаю, комплексно - мы ее точно пройдем. Вопрос в том, будет ли она тяжелая или очень тяжелая", - констатировал нардеп.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Мнение эксперта: точечные удары по регионам

По словам Виталия Зайченко, председателя правления НЭК "Укрэнерго", оккупанты изменили подход к атакам на украинскую энергетическую систему. "Сейчас удары наносят не по всей сети, а точечно - по отдельным объектам в регионах", - поясняет эксперт. Он добавляет, что большинство подстанций уже оборудованы защитными укрытиями, что повышает их устойчивость к атакам.

Удары РФ по энергетике - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на вторник, 7 октября, РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в городе Прилуки Черниговской области. Без электроснабжения осталось более 61 тысячи абонентов.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей. Но, по его мнению, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

Издание The Wall Street Journal писало, что Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, разработанных в США, которые размещены в совершенно секретных местах и обеспечивают стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

Читайте также:

О персоне: Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред