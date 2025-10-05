Укр
Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

Марина Фурман
5 октября 2025, 09:51
1595
Мусиенко убежден, что врагу не удастся погрузить Украину в темноту.
шахед, свет
Мусиенко сообщил, к чему готовиться украинцам зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Враг снова бьет по критической инфраструктуре
  • Прифронтовым регионам могут грозить отключения света

Российские оккупанты накануне зимы в очередной раз начали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. Даже этой ночью, враг бил по критическим объектам. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что угроза отключений электроэнергии остается для нескольких областей.

Мусиенко успокоил и подчеркнул, что Украина знает, как действовать в случае отключений света и продолжает подчеркивать партнерам о важности предоставления ПВО.

видео дня

"Что известно о намерениях врага? Для ряда регионов риски растут - это прифронтовые территории. Враг будет пытаться ослабить украинские позиции в энергетике и создать проблемы с водо-, газо- и теплоснабжением", - отметил он.

При этом Мусиенко подчеркнул, что Украина уже имеет опыт блэкаутов и преодоления последствий российских атак. Поэтому, по его мнению, полностью погрузить нашу страну в темноту на длительное время врагу не удастся.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Угрозы ударов по энергетике

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупреждал, что враг готовит новую волну атак по энергетической инфраструктуре Украины. Вероятно, количество вражеских ударов будет расти с 10 октября.

По его словам, украинцам следует готовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 5 октября, российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами и дронами. В результате вражеского обстрела часть Львова осталась без света.

Накануне, 1 октября, стало известно, что российские оккупанты атаковали объект энергетики, после чего в Черниговской области возникли серьезные перебои со светом.

26 сентября Россия также атаковала энергетические объекты Чернигова и области. Сообщалось о попадании в несколько объектов. В частности, перебои с электроснабжением зафиксировали в Чернигове и Черниговском районе.

Читайте также:

О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Александр Мусиенко отключения света
