"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожары

Россияне массированно обстреляли Украину

Мощные взрывы раздавались в нескольких регионах

В результате вражеской атаки пострадали люди

В ночь на 5 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала украинские города. Мониторинговые каналы пишут, что основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса.

Удар по Черкасской области

В результате ночного вражеского обстрела в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.

"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОВА.

Он добавил, что в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.

По словам Табурца, в течение ночи в области работали силы и средства ПВО. Украинским защитникам удалось обезвредить 13 российских дронов над регионом.

"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - написал он.

Ивано-Франковская область пережила российскую атаку

Этой ночью россияне массированно атаковали Ивано-Франковщину. В регионе работали Силы ПВО.

"Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом", — отметила глава ОВА Светлана Онищук.

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате вражеской атаки десятки тысяч людей остались без света.

"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он добавил, что один человек погиб, девять - ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

Атака на Львов

Этой ночью Львов также оказался под вражеским обстрелом. В городе непрерывно раздавались мощные взрывы. Позже выяснилось, что часть города осталась без электроснабжения.

Кроме этого, городской голова Андрей Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Позже Садовый написал, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", - проинформировал Садовый.

Во Львове горит парк Sparrow / фото: Садовый

Во Львовской области возможны задержки движения поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из-за повышенной опасности в регионе движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено.

Ряд пригородных рейсов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Взрывы в Одесской области

В Одесской области также раздавались взрывы.

Около двух часов ночи, по информации Воздушных Сил ВС Украины, вражеские беспилотники держали курс на Одесскую область.

В 02:05 начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.

Первые взрывы прозвучали в 2:29. Отбой дали в 3:09.

Повторно тревога прозвучала в 4:03 из-за пусков "Калибров" из акватории Черного моря. Отбой дали в 7:03.

Черниговская область

По данным ГСЧС, в ночь на 5 октября, россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Черниговской области.

Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

Напомним, мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА.

Как писал Главред, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Погиб один человек.

О персоне: Андрей Садовый Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

