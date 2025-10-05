"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожары

Вкратце:
- Россияне массированно обстреляли Украину
- Мощные взрывы раздавались в нескольких регионах
- В результате вражеской атаки пострадали люди
В ночь на 5 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала украинские города. Мониторинговые каналы пишут, что основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса.
Удар по Черкасской области
В результате ночного вражеского обстрела в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.
"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОВА.
Он добавил, что в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.
По словам Табурца, в течение ночи в области работали силы и средства ПВО. Украинским защитникам удалось обезвредить 13 российских дронов над регионом.
"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - написал он.
Ивано-Франковская область пережила российскую атаку
Этой ночью россияне массированно атаковали Ивано-Франковщину. В регионе работали Силы ПВО.
"Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом", — отметила глава ОВА Светлана Онищук.
Обстрел Запорожья
Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате вражеской атаки десятки тысяч людей остались без света.
"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он добавил, что один человек погиб, девять - ранены в результате вражеских атак на Запорожье.
Атака на Львов
Этой ночью Львов также оказался под вражеским обстрелом. В городе непрерывно раздавались мощные взрывы. Позже выяснилось, что часть города осталась без электроснабжения.
Кроме этого, городской голова Андрей Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.
Позже Садовый написал, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.
"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", - проинформировал Садовый.
Во Львовской области возможны задержки движения поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця".
Из-за повышенной опасности в регионе движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено.
Ряд пригородных рейсов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.
Взрывы в Одесской области
В Одесской области также раздавались взрывы.
Около двух часов ночи, по информации Воздушных Сил ВС Украины, вражеские беспилотники держали курс на Одесскую область.
В 02:05 начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.
Первые взрывы прозвучали в 2:29. Отбой дали в 3:09.
Повторно тревога прозвучала в 4:03 из-за пусков "Калибров" из акватории Черного моря. Отбой дали в 7:03.
Черниговская область
По данным ГСЧС, в ночь на 5 октября, россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Черниговской области.
Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.
Ракетный удар по Украине - новости по теме
Напомним, мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА.
Как писал Главред, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Погиб один человек.
