Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожары

Марина Фурман
5 октября 2025, 08:59
485
В результате российского удара по Украине известно о погибшем и пострадавших.
обстрел Украины
Россияне нанесли массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА, Садовый

Вкратце:

  • Россияне массированно обстреляли Украину
  • Мощные взрывы раздавались в нескольких регионах
  • В результате вражеской атаки пострадали люди

В ночь на 5 октября страна-агрессор Россия массированно атаковала украинские города. Мониторинговые каналы пишут, что основное направление удара - Львов, Львовская область, Запорожье, Одесса.

Удар по Черкасской области

В результате ночного вражеского обстрела в Черкасской области часть области осталась без электроснабжения.

видео дня

"Тяжелая ночь. Семь часов на тревоге - из-за массированного комбинированного обстрела нашей страны со стороны РФ", - отметил начальник Черкасской ОВА.

Он добавил, что в Черкасском районе в результате падения дрона повреждены линии электропередач.

По словам Табурца, в течение ночи в области работали силы и средства ПВО. Украинским защитникам удалось обезвредить 13 российских дронов над регионом.

"Травмированных нет. Это самое главное. Обследование территории продолжается", - написал он.

Ивано-Франковская область пережила российскую атаку

Этой ночью россияне массированно атаковали Ивано-Франковщину. В регионе работали Силы ПВО.

"Целью были объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом", — отметила глава ОВА Светлана Онищук.

Обстрел Запорожья

Российские оккупанты в ночь на 5 октября в очередной раз нанесли удары по Запорожью. В результате вражеской атаки десятки тысяч людей остались без света.

"Более 73 тысяч абонентов обесточены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он добавил, что один человек погиб, девять - ранены в результате вражеских атак на Запорожье.

  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp
  • Последствия удара по Запорожью
    Последствия удара по Запорожью t.me/s/ivan_fedorov_zp

Атака на Львов

Этой ночью Львов также оказался под вражеским обстрелом. В городе непрерывно раздавались мощные взрывы. Позже выяснилось, что часть города осталась без электроснабжения.

Кроме этого, городской голова Андрей Садовый сообщил, что из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.

Позже Садовый написал, что в городе пока отсутствует подтвержденная информация об опасных выбросах, но он посоветовал закрыть окна и оставаться в безопасном месте.

"Во Львове горит индустриальный парк Sparrow. Предварительно, информации о пострадавших нет. Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей", - проинформировал Садовый.

атака на Львов
Во Львове горит парк Sparrow / фото: Садовый

Во Львовской области возможны задержки движения поездов. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из-за повышенной опасности в регионе движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено.

Ряд пригородных рейсов Стрыйского направления курсируют с задержками до 30 минут.

Взрывы в Одесской области

В Одесской области также раздавались взрывы.

Около двух часов ночи, по информации Воздушных Сил ВС Украины, вражеские беспилотники держали курс на Одесскую область.

В 02:05 начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о работе ПВО и призвал оставаться в безопасных местах.

Первые взрывы прозвучали в 2:29. Отбой дали в 3:09.

Повторно тревога прозвучала в 4:03 из-за пусков "Калибров" из акватории Черного моря. Отбой дали в 7:03.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Черниговская область

По данным ГСЧС, в ночь на 5 октября, россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Черниговской области.

Спасатели работают на местах ударов и ликвидируют последствия обстрелов.

  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС
  • Атака на Черниговскую область
    Атака на Черниговскую область фото: ГСЧС

Ракетный удар по Украине - новости по теме

Напомним, мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 5 октября существует угроза боевого вылета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22. В акваторию Черного моря выведены два корабля с крылатыми ракетами "Калибр" и состоялись пуски БпЛА.

Как писал Главред, в ночь на 5 октября Россия осуществила масштабную атаку по территории Украины. По данным мониторинговых групп, в воздушном пространстве страны одновременно находились сотни дронов-камикадзе и две волны ракет типа "Калибр", запущенных с моря, Х-101 и "Кинжалами".

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по железнодорожному вокзалу и поездам в Шостке. В результате атаки пострадали пассажиры и работники Укрзализныци. Погиб один человек.

Читайте также:

О персоне: Андрей Садовый

Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесса Черкассы ракета новости Львова крылатые ракеты новости Украины ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

10:00Интервью
РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожары

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожары

09:59Украина
Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Какие городам Украины грозит блэкаут: в Раде дали тревожный прогноз

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

Китайский гороскоп на завтра 5 октября: Быкам - разочарование, Тиграм - срыв

Последние новости

10:00

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев

09:59

РФ била по Львовщине ракетами и дронами: есть жертвы, на месте прилетов пожарыВидео

09:51

Каким областям Украины зимой грозят отключения света: прогноз эксперта

09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 октября: Девам - серьезные перемены, Ракам - обман

08:59

"Тяжелая ночь": россияне массированно обстреляли Украину, бушуют сильные пожарыФото

Путин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - ЧаленкоПутин поставил себе дедлайн в полгода, он откроет "второй фронт" против Запада - Чаленко
08:37

Карта Deep State онлайн за 5 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:22

РФ била по жилым домам в Запорожье: что известно о жертве, раненых и прилетахФото

07:21

Во Львове прогремели мощные взрывы: РФ ударила дронами и ракетами "Кинжал"Видео

05:48

"Будет замечательным папой": победительница "Холостяка" сделала важное заявление

Реклама
05:39

РФ ночью атаковала Украину сотнями дронов, "Калибрами", Х-101 и "Кинжалами"Фото

05:16

Гороскоп на завтра 6 октября: Ракам - финансовые потери, Стрельцам - хорошие новости

04:30

Поток богатства: четырем знакам зодиака улыбнется финансовая фортуна 5 октября

04:00

Как за 10 минут подготовить розы к зиме: полезный и простой лайфхак

03:31

Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

03:02

Как посеять морковь, чтобы потом не прореживать: два хитрых способа

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

04 октября, суббота
23:58

Желтая коробчатая разметка появилась на дорогах Украины: что она означает

22:46

Летят сотни "Шахедов", Ту-95 уже на старте: высока угроза массированной атаки

22:29

Украинских рыбаков начали штрафовать на тысячи гривен: стала известна причина

21:56

Цены на мясо безумно взлетели, сахар ринулся вниз: какие цены на продукты в мире

Реклама
21:55

Духовные дары и благословения: что вам оставили предки по дате рождения

20:45

Кто притянет финансовую удачу в октябре: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

20:36

"Арсенальная" уже не самая глубокая: стоит ли украинцам дальше верить в легенды СССР

20:35

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмомВидео

20:12

ВСУ зачищают важный пункт от врага: Сырский поделился успехами на фронте

20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключевой завод РФ - в огне: ССО с повстанцами провели операцию на Ленинградщине

19:41

Влупит 2-градусный мороз: названы регионы, где будут дожди и снег

19:10

Как два главных маршрута российской нефти оказались под серьезным давлениеммнение

19:01

Пенсии вырастут: в ПФУ сделали важное заявление и назвали сроки

18:59

Ночь может быть тяжелой: РФ приготовила для атаки 700 "Шахедов" и баллистику, детали

18:57

Одесса, Львов и полуостров Киев: где на карте мира спрятались украинские городаВидео

18:41

Его материалы меняли страну: резко не стало известного украинского журналиста

18:11

Тряслись руки и повторял Януковича: Путин поразил публику нездоровым поведением

17:57

Окончания войны не видно: мрачный прогноз насчет переговоров Украины и РФВидео

17:24

Среди раненых - дети, есть жертва: новые детали двойного удара РФ по вокзалу в ШосткеФото

17:15

Неужели инсценировал смерть: в РФ переполох, гроб Кеосаяна исчез, а могилы нет

16:48

Под Добропольем "зайцу отрезали уши": военный рассказал о котлах для россиян

16:44

Какие прически провоцируют выпадение волос: самые частые ошибки в укладке

16:34

Остапчук подарил жене дорогущее авто: скоро получит права

Реклама
16:33

Партийное строительство Украины – как менялся политический ландшафт актуально

16:09

Заметное изменение на валютном рынке: что скоро произойдет с курсом доллара

16:07

Оказывается, в Украине есть несколько своих Кавказов: географы сделали открытие

16:03

Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

15:06

Секрет безупречной чистоты: простой способ навести идеальный порядок в домеВидео

14:55

Россияне месяц готовились: в ISW назвали сроки масштабного ракетного удара

14:50

Можно просто есть ложкой: быстрый рецепт фантастически вкусной карамели

14:49

Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда

14:43

Какие растения нельзя обрезать в октябре: список цветов, которые рискуют погибнуть

14:13

Силы обороны готовятся: в ВМС сообщили о начале нового этапа войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим Галкин
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять