В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

Антивластный протест в Грузии перерос в столкновения с полицией.

Протест в Тбилиси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

Протест в Тбилиси перерос в столкновения

Часть протестующих прорвалась во двор президентской резиденции

Спецназ применил слезоточивый газ и водометы

В субботу, 4 октября, в Тбилиси проходит крупная акция протеста на фоне местных выборов. Грузинский протест перерос в столкновения после того, как часть участников попыталась прорваться к резиденции президента. Об этом сообщает News Georgia.

В Грузии проходят местные выборы, на которых должны избрать 64 местных депутатов и 64 мэра. Однако в ряде городов кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта", а основные оппозиционные силы объявили бойкот голосованию.

По данным местных СМИ, в столице Тбилиси на улицы вышли десятки тысяч людей. Демонстранты держат флаги Грузии, ЕС, США и Украины, а также плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.

Митингующие требуют освободить политических заключенных, прекратить "монополию власти" и провести демократические выборы. На митинге была зачитана декларация, в которой протестующие заявили, что власть партии "Грузинская мечта" "потеряла легитимность".

"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", - говорится в декларации.

Столкновения возле президентской резиденции

После объявления декларации несколько десятков протестующих отправились к президентской резиденции на улице Антонели. Они прорвались во двор резиденции, после чего из помещения вышли представители спецназа и применили слезоточивый газ.

Чтобы разогнать митингующих, возле резиденции начали работать водометы. В ответ протестующие бросали камни.

Смотрите видео штурма президентского дворца:

Протест в Тбилиси / Фото: скриншот

Еще до начала штурма МВД Грузии распространило заявление, что акция вышла за пределы закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".

Вечером события еще больше обострились. Демонстранты соорудили баррикады из мебели и подожгли их.

Протесты в Тбилиси обострились - видео:

Протест в Тбилиси / Фото: скриншот

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что переговоры о вступлении в ЕС будут отложены на несколько лет, что вызвало волну протестов в Тбилиси.

В ночь на 29 ноября силовики жестоко разогнали демонстрантов, применив водометы, перцовый спрей и задержав по меньшей мере 43 человека. В тот же день протесты продолжались возле парламента.

30 ноября полиция завершила разгон протестов на проспекте Руставели, где многие люди получили травмы. Всего в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек.

Как сообщал Главред, 1 декабря митингующие подожгли баррикады и парламент, забросали здание фейерверками и сожгли чучело лидера пророссийской партии Иванишвили. Акции распространились на Батуми, Кутаиси и другие города после отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Об источнике: News Georgia News Georgia (Новости-Грузия) - это грузинское информационное агентство. Редакция News Georgia освещает политические, экономические, социальные и культурные события в Грузии, Южном Кавказе и мире. Отдельное внимание издание уделяет темам евроинтеграции, внутриполитических процессов, протестных движений и отношений Грузии со странами Запада и Россией.

