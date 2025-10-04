Укр
В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

Руслана Заклинская
4 октября 2025, 20:35обновлено 4 октября, 21:09
Антивластный протест в Грузии перерос в столкновения с полицией.
Протест в Тбилиси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • Протест в Тбилиси перерос в столкновения
  • Часть протестующих прорвалась во двор президентской резиденции
  • Спецназ применил слезоточивый газ и водометы

В субботу, 4 октября, в Тбилиси проходит крупная акция протеста на фоне местных выборов. Грузинский протест перерос в столкновения после того, как часть участников попыталась прорваться к резиденции президента. Об этом сообщает News Georgia.

В Грузии проходят местные выборы, на которых должны избрать 64 местных депутатов и 64 мэра. Однако в ряде городов кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта", а основные оппозиционные силы объявили бойкот голосованию.

По данным местных СМИ, в столице Тбилиси на улицы вышли десятки тысяч людей. Демонстранты держат флаги Грузии, ЕС, США и Украины, а также плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.

Митингующие требуют освободить политических заключенных, прекратить "монополию власти" и провести демократические выборы. На митинге была зачитана декларация, в которой протестующие заявили, что власть партии "Грузинская мечта" "потеряла легитимность".

"Национальное собрание объявляет мирный переходный период, который обеспечит мирную передачу власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о вступлении в ЕС и защиту мира и безопасности в стране", - говорится в декларации.

Столкновения возле президентской резиденции

После объявления декларации несколько десятков протестующих отправились к президентской резиденции на улице Антонели. Они прорвались во двор резиденции, после чего из помещения вышли представители спецназа и применили слезоточивый газ.

Чтобы разогнать митингующих, возле резиденции начали работать водометы. В ответ протестующие бросали камни.

Смотрите видео штурма президентского дворца:

Протест в Тбилиси / Фото: скриншот

Еще до начала штурма МВД Грузии распространило заявление, что акция вышла за пределы закона и силовики начнут "принимать соответствующие меры".

Вечером события еще больше обострились. Демонстранты соорудили баррикады из мебели и подожгли их.

Протесты в Тбилиси обострились - видео:

Протест в Тбилиси / Фото: скриншот

Возможны ли протесты в России - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко утверждает, что современное российское общество потеряло способность к сопротивлению. В отличие от конца 80-х - начала 90-х годов, когда люди массово выходили на улицы с протестами, нынешние россияне полностью деморализованы.

По словам аналитика, протесты возможны только в одном случае - если кто-то из силового крыла решит устранить Путина или запустить процесс смены власти. Именно такие внутренние силы могут стать катализатором, которого пока нет.

"А сам по себе народ никогда не выйдет на улицы. Россияне - это аморфная бесхребетная масса. Им нужна стимуляция извне или изнутри, а эту стимуляцию может организовать только определенный человек или сила, имеющая власть и влияние", - резюмировал он.

Протесты в Грузии - новости по теме

Напомним, 28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что переговоры о вступлении в ЕС будут отложены на несколько лет, что вызвало волну протестов в Тбилиси.

В ночь на 29 ноября силовики жестоко разогнали демонстрантов, применив водометы, перцовый спрей и задержав по меньшей мере 43 человека. В тот же день протесты продолжались возле парламента.

30 ноября полиция завершила разгон протестов на проспекте Руставели, где многие люди получили травмы. Всего в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек.

Как сообщал Главред, 1 декабря митингующие подожгли баррикады и парламент, забросали здание фейерверками и сожгли чучело лидера пророссийской партии Иванишвили. Акции распространились на Батуми, Кутаиси и другие города после отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

В Грузии вспыхнули массовые протесты: дворец президента берут штурмом

Путин изменит свою позицию по войне: политолог назвал условие

