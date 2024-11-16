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Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - детали

Мария Николишин
16 ноября 2024, 14:57
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Возле здания ЦИК Грузии уже собрались люди, которые не согласны с результатами выборов.
Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - детали
Выборы в Грузии / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

  • В Грузии утвердили результаты выборов
  • Оппозиция заявляет о фальсификации
  • Главу ЦИК облили черной краской

В Грузии официально утвердили результаты парламентских выборов. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Отмечается, что на заседании Центральной избирательной комиссии Грузии секретарь Георгий Джавахишвили представил членам ЦИК данные протокола:

видео дня
  • "Грузинская мечта" - 53,93% (89 мандатов);
  • Коалиция "За перемены" - 11,03% (19 мандатов);
  • "Единство - Национальное движение" - 10,17% (16 мандатов);
  • Коалиция "Сильная Грузия" - 8,81% (14 мандатов);
  • "За Грузию" Гиорги Гахария - 7,78% (12 мандатов).

Парламент нового созыва должен собраться не позднее чем через 10 дней после опубликования официальных результатов. После чего депутаты должны будут утвердить новое правительство.

В то же время, оппозиция не соглашается с результатами выборов. Они заявляют о фальсификации.

В частности, во время объявления результатов выборов произошла словесная перепалка между председателем ЦИК Георгием Каландаришвили и представителем партии "Единство - Национальное движение" Давидом Киртадзе.

После этого оппозиционер облил черной краской главу ЦИК. Оппозиционер обвинил его в фальсификации выборов и пророссийских взглядах.

"Ты - позор, позор нашей страны и черное пятно", - заявил Киртадзе.

Грузинская полиция открыла дело на основании обращения ЦИК. Его квалифицируют по статье 118 УК Грузии - умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, у здания ЦИК Грузии уже собрали несколько десятков человек, которые не согласны с утвержденными результатами.

Главу ЦИК облили краской - видео:

Утверждение результатов выборов в Грузии: главу ЦИК облили краской - детали

Выборы в Грузии - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала выборы и призвала граждан к протесту. Она подчеркнула, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она, как независимая институция, не признает эти выборы.

В нескольких городах Грузии 15 ноября проходили массовые протесты с участием студентов местных университетов против результатов парламентских выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с протестующими против инвестиционного соглашения с Россией в оккупированной Абхазии.

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Парламентские выборы в Грузии 2024

Парламентские выборы в Грузии провели 26 октября 2024 года, пишет Википедия.

В день выборов зафиксировали ряд нарушений. В частности, в Марнеули был закрыт избирательный участок из-за опубликованного оттуда видео вброса бюллетеней. На оператора, когда тот снял процесс вброса, было совершено нападение. Центральная избирательная комиссия заявила, что по этому случаю открыто уголовное дело, а все голоса с участка будут считаться недействительными.

После нападения сторонников Грузинской мечты на офисы Единого национального движения, два человека были госпитализированы. В общем, наблюдатели на выборах по всей стране заявляли о случаях запугивания избирателей и вброса бюллетеней.

Впоследствии Бидзина Иванишвили заявил о победе от имени Грузинской мечты, а Тина Бокучава, председатель Единого национального движения, обвинила ЦИК и Иванишвили в том, что те сфальсифицировали выборы, и добавила, что оппозиция "будет бороться, как никогда раньше, чтобы отвоевать свое европейское будущее". Ника Гварамия из коалиции Ахали назвал избирательный процесс "конституционным переворотом".

В конце концов грузинская оппозиция требует провести повторные парламентские выборы, а в Тбилиси состоялся большой митинг, на котором также выступила президент страны Саломе Зурабишвили и пообещала, что "никто не сможет украсть европейское будущее Грузии".

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