Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая

На празднование 80-летия победы Путин пригласил на Красную площадь тех, чьи деды воевали на стороне нацистов, отметил Александр Коваленко.

https://glavred.info/interview/feykova-viyskova-tehnika-ta-istorichni-lyapi-kovalenko-pro-ganbu-putina-na-paradi-9-travnya-10663379.html Ссылка скопирована

Парад 9 мая доказал, что "король голый", в конце 2025 года России грозит коллапс, отметил Коваленко / Коллаж: Главред

Парад в Москве, посвященный 80-летию победы во Второй мировой войне, прошел без эксцессов, по сценарию. Украинские беспилотники не побеспокоили гостей Путина, хотя могли – Украина это прекрасно продемонстрировала 7 мая атакой более чем четырех сотен дронов. Кремль выпустил и выкатил на брусчатку Красной площади все лучшее, что пока осталось не перемолотым Вооруженными силами Украины на фронте.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду рассказал, почему парад 9 мая стал позором Путина, как среди гостей на Красной площади оказались те, кто воевал на стороне нацистов во время Второй мировой, почему большинство техники, которая проехалась по центру Москвы, никогда не окажется на фронте, почему Украина не "добавила огонька" путинскому параду, а также по каким двум сценариям может дальше развиваться война в Украине.

Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями от нынешнего парада 9 мая, от представленной техники в частности? Насколько совпадает образ "второй армии мира", который парадами лепят в России, с реальным состоянием российской армии?

На самом деле это был позор, потому что была представлена техника, которую мы почти не видим в зоне боевых действий, поскольку российские оккупационные войска ее почти не используют.

Давайте возьмем среднестатистические танки Т-72, Т-80 и Т-90, которые были представлены. Это основные боевые танки России, которые она называет "современными". Например, Т-90М "Прорыв" российские пропагандисты и официальные лица, в частности Путин и Медведев, неоднократно называли "лучшим танком в мире". Но Т-90 – это фактически глубокая модернизация советского Т-72Б, причем эта модернизация сделала танк хуже: на первом Т-90 было больше уязвимых участков, чем на советском Т-72Б.

Этих танков сейчас очень мало. Если они есть на Красной площади, почему мы не видим их ежедневно в массовых танковых кулаках, которые идут на прорыв наших рубежей, нашей обороны? Например, Т-90 производится на "Уралвагонзаводе" в количестве примерно 6-7 единиц в месяц. Остальные танки россияне просто восстанавливают. Т-72 – это восстановление запасов Советского Союза, которых становится все меньше, и почти все базы в России сейчас опустошены.

России не хватает танков, заканчиваются даже советские запасы, почти все базы опустошены, отметил Коваленко / скриншот

Восстановлением Т-80 занимается "Омсктрансмаш". Производства Т-80 нет вообще – есть только линии восстановления и модернизации до уровня Т-80 БВМ. Так же и по другим танкам. А остальные – это Т-54, Т-62 и так далее, то есть советские вариации.

Речь идет о том, что у России не осталось даже тех танков, которые были в наибольшем количестве серийного производства и в наибольшем количестве на складах. Танки – в дефиците для войска. Нет штатной комплектации основных боевых танков. Например, в батальоне обязательно должна быть танковая рота, а это 11 танков, впрочем, в РФ сейчас дефицит – 3-4 танка.

Также в российских подразделениях нет штатной комплектации боевыми бронированными машинами (ББМ). Как правило, на батальон должно быть 33 единицы ББМ, но сейчас их всего 11-12. Поэтому россияне и используют "Жигули", "Нивы", мотоциклы, электросамокаты в зоне боевых действий, то есть неспециализированную технику. И это касается почти всех соединений, почти всех формирований российских оккупационных войск.

Средний показатель штатной комплектации танками и ББМ – 20-30%. То есть дефицит по этому параметру 60-70%.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, как Путин опозорился на параде 9 мая:

Второй момент. На Красной площади мы увидели технику, которую никогда не увидим в зоне боевых действий, например, боевую бронированную машину "Курганец", "Бумеранг" и тому подобное. Все это различные модификации техники, которую никогда серийно не будет производить Российская Федерация. Т-14 "Армата", "Курганцы" и "Бумеранги" – это исключительно для парадов, это исключительно для фетиша и пропаганды. Серийно эти образцы не будут производиться, потому что у России нет технической и технологической возможности делать их в большом количестве.

Например, Т-14 "Армата" россияне не могут производить даже в том количестве, в котором производят Т-90М "Прорыв". У них нет этой линии производства, чтобы производить хотя бы 6-7 танков Т-14 "Армата".

Поэтому увиденное на Красной площади – это позор в вопросах военно-технического и военно-промышленного потенциала.

На параде была техника, которую мы никогда не увидим в зоне боевых действий, например, ББМ "Курганец", отметил Коваленко / скриншот

Весь этот позор и небольшое количество механизированной компоненты (техники было действительно немного – больше, чем в предыдущие годы, но не больше, чем до полномасштабного вторжения) Россия пыталась компенсировать количеством человеческого ресурса на параде.

Были представлены различные подразделения как российских оккупационных войск, так и стран, которые приехали в Москву. Очень мне понравилось, что там даже Лаос был: военные из Лаоса – это очень интересно. Но больше всего мне понравилось то, как Путин благодарил северокорейский генералитет, офицеров – это еще один пример позора. Да, северокорейские военные помогали россиянам в Курской операции. Но почему? Потому что собственного военного ресурса России не хватает! Это репутационные потери для России, ведь "вторая армия мира" обращается за помощью к Северной Корее, чтобы справиться с Силами обороны Украины, которые зашли в Курскую область, на территорию РФ. То есть российская армия не может справиться с украинскими войсками, которые зашли на ее территорию, это нонсенс и парадокс!

Но самая большая репутационная потеря Москвы на этом параде, как по мне, другая – исторического контекста. Дело в том, что Корея во времена Второй мировой войны была в составе войск Японии, а Япония была на стороне Оси, то есть в одной компании с нацистской Германией и другими странами, которые поддерживали нацистов. Таким образом, на празднование 80-летия победы Путин пригласил на Красную площадь тех, чьи деды воевали на стороне нацистов с целью захвата мира. Это вообще исторический парадокс, исторический позор!

Можно долго говорить, почему этот парад был позором. Но следует заметить, что Россия опозорилась еще и в вопросах противовоздушной обороны. Да, на Красной площади не было масштабного налета украинских дронов-камикадзе или ударных дронов (в принципе, я и ожидал, что этого не будет, хотя, конечно, это было бы замечательно и интересно). Но факт того, что была отключена мобильная связь, были проблемы с интернетом, стянули все ПВО в Москву и Московскую область. А накануне, когда к Москве и области уже стянули эшелонированную ПВО, мы видели, как наши ударные дроны пролетали вглубь Московской области, долетали до Москвы, и их сбивали уже над городом, или они попадали в определенные объекты. То есть, даже эшелонированная ПВО, стянутая почти со всей России, не смогла справиться с нашими дронами.

Путин ради своего "победобесия" обнажил почти всю Россию. Российская территория сейчас оголена, нет прикрытия средствами противовоздушной обороны. У России и раньше не было полноценного прикрытия воздушного пространства, а сейчас тем более.

Каждый раз, когда из запоя выходит Дмитрий Алкогольевич (Медведев, – ред.) или Мария Захарова и начинают рефлексировать о ядерном оружии, которым Россия может ужаснуть, они забывают, что у тех, по кому они хотят нанести удар, также есть ядерное оружие. Но, кроме того, у них еще есть Patriot и полноценная противовоздушная оборона, которая прикрывает воздушное пространство. Так что, когда в Россию полетит что-то в ответ, с вероятностью 99% россияне это не собьют. И это будет не ударный дрон, а ракета совсем другого типа.

И это еще один пример позора – ради "победобесия" Путин оголил почти всю Россию, которой и так не хватает ПВО.

Самое интересное, что вблизи Владивостока японские спутники сняли очередной дивизион комплексов С-300 и С-400, но после анализа этих фото, выяснилось, что это макеты. То есть Владивосток уже без прикрытия комплексами ПВО? Я даже не удивлюсь, если выяснится, что это касается не только Дальнего Востока, но и центральной, северной и южной России. Даже европейская, то есть западная, часть Российской Федерации не имеет достаточного прикрытия средствами противовоздушной обороны.

А зачем Путину это хвастовство техникой, которой на самом деле нет, которая, как вы говорите, используется только ради парадов? Кого он пытался впечатлить? Ведь те же самые мировые лидеры не слепы и видят, как и чем воюет Россия, какие у нее достижения за три с лишним года полномасштабной войны. Зачем создавать фейковую картинку?

Голый король, и он будет до последнего играть свою роль, даже когда все над ним будут смеяться. Посмотрите на российские "зет-площадки", что там пишут. Даже они после парада задавали вопросы: "Ну, здрасти, а чем нам Лаос помог?", "О, Курганец выехал!", "О, когда увидим "Армату"?", "А где "Коалиция СВ"? Нет? А чего?". А просто самоходная артиллерийская установка "Коалиция СВ" не производится, хотя она и принята на вооружение, и были пафосные заявления о запуске серийного производства. А вместо "Коалиции СВ" производят "Мальву", а "Мальва" – это та же гаубица 152 калибра, которую просто поставили на колесное шасси.

Путин – голый король, но до последнего будет рассказывать про "вторую армию мира" и "СВО идет по плану", отметил Коваленко / скриншот

Есть масса примеров, когда даже российские пропагандисты-"зетники" замечают, в каком состоянии российский военно-промышленный комплекс.

Впрочем, Путин до последнего будет играть эту роль, говорить о "второй армии мира", о "денацификации и демилитаризации Украины, идущих по плану". То есть генерация этого бреда и глобальная манипуляция будут продолжаться и дальше, здесь все будет без изменений.

Если Путин идет по пути Адольфа Гитлера, то есть в определенный момент ему в висок надо будет загнать определенную дозу свинца, он все равно будет думать, что они вот-вот соберутся и достигнут своих целей – денацификации и демилитаризации, "Киев за три дня". Так и Гитлер до последнего верил в появление "вундерваффе", которое все изменит, хотя и видел, что союзные войска уже вблизи Берлина.

Получается, что сейчас только военные парады на 9 мая помогают Путину поддерживать миф о силе и мощи российской армии?

Парады и некоторые другие манипуляции. Например, манипуляция с такой "вундерваффе"-ракетой, как "Орешник". В России же с этой ракетой носятся, как курица с писаной торбой. "Орешник", "Орешник"... А что "Орешник"?

РС-26 "Рубеж" – ракета, которая была отправлена на консервацию после того, как было принято решение, что ее производство и продолжение этого проекта по финансовой и другим причинам нерентабельны.

По Днепру запустили именно то, что расконсервировали. А одна расконсервированная ракета "Орешник" вообще не долетела до Украины. А почему не было других пусков? В России постоянно угрожают "Орешником", но почему-то не было третьего, четвертого, пятого, десятого пусков. Почему эта ракета у них стартует только с Капустиного Яра, а не с любой локации? Она же мобильная.

Чем россияне угрожают? Боевой частью? Что такое боевая часть "Орешника"? Конвенционная. Они могут использовать либо конвенционную боевую часть, либо ядерный боезаряд. Конвенционная боевая часть – это 36 пустых болванок, даже без взрывчатого вещества. Там нет взрывчатки, потому что взрывчатка на таких высотах и на таких скоростях в стратосфере взорвется. А каждая из этих 36 болванок – это около 20 кг тротила. Суммарно мощность взрыва – 720 кг тротила. Но 720 кг тротила – это чуть больше, чем 9М723, то есть ОТРК "Искандер", где 500 кг, и чуть меньше, чем ракета Х-22-32 ракета, где 900 кг боевой части. Эти ракеты прилетали по Украине нон-стоп и продолжают прилетать, особенно "Искандеры".

Чем вы нам угрожаете? "Орешником" чуть более мощным, чем Искандер, и чуть менее мощным, чем Х-22? Но при этом себестоимость "Орешника" почти 80 миллионов долларов, тогда как "Искандера" – примерно 1,5-2 миллиона.

Вот почему я говорю о том, что король на самом деле голый.

Хочу спросить о другом аспекте – пропагандистском, мифотворческом, символическом эффекте этого российского праздника. По вашему мнению, за три года полномасштабной войны изменилось ли у россиян отношение ко дню победы и войны? Возбуждает ли этот праздник россиян так же, как и раньше, или мотивирует воевать? В России очень часто говорили "можем повторить". Уменьшилось ли количество желающих "повторить"?

Россияне от 9 мая стали больше беситься, потому что больше нечем гордиться. Киев не удалось взять ни за три дня, ни за полгода, ни за год. С части территории Украины российские войска просто бежали. После бегства начали большое наступление по всей линии боестолкновения и говорили, что будет большая победа: возьмут Донецкую область, Луганскую, Запорожскую, потом вернут контроль над Херсоном, потом возьмут Одесскую и Николаевскую области, выйдут на Молдову, Приднестровье, а потом – и Киев.

Но – началась Курская операция.

Но что происходит? Российское большое, даже эпическое наступление началось в октябре 2023 года. И где российские войска сейчас? Они вышли за пределы Покровска? Нет. Они прошли 35-40 километров за Авдеевку, и все. То есть за период с октября 2023 года и до 9 мая 2025 года их продвижение составило 40 километров за Авдеевку. Эпическое наступление? Это ваш потенциал? Это все ваши возможности? До Киева дойдете?

В России из-за этого бесятся. Большинство россиян, которые были большими сторонниками "СВО", ищут спасения именно в 9 мая. В прошлых победах, которые вообще им не принадлежат целиком и полностью, они ищут самоутверждения. Поэтому я и говорю, что это психический момент.

Россияне, которые были сторонниками "СВО", ищут спасения в 9 мая и бесятся от этого праздника, отметил Коваленко / скриншот

И пропаганда это использует. Но даже это не помогает мобилизации. Даже выплатами в России не удается мотивировать больше людей мобилизоваться. Там разовые выплаты составляют 5 миллионов рублей. И что, они смогли увеличить количество тех, кто мобилизуется, до 50 тысяч? Нет. 30-35 тысяч за месяц, максимум 40 тысяч.

По всей России происходят массовые рейды по мигрантам. Там гребут мигрантов, приехавших в РФ и получивших российское гражданство, в режиме нон-стоп. Получив российское гражданство, человек сразу же попадает в списки военкомата. Именно поэтому мы видим столько наемников из африканских стран, из Центральной Азии, из других стран. Там огромная палитра наемников. Почему? Своих не хватает!

В 2022 году в России поощряли воевать и подписывать контракт с минобороны РФ жалованием в размере 250 тысяч рублей в месяц. Потом постепенно эта сумма увеличивалась. Сейчас 5 миллионов рублей выплачивают, но все равно не удается привлечь больше людей.

Это и свидетельствует о том, что желающих воевать в России не так много. Но есть психологические моменты, которые помогают россиянам справиться с осознанием того, что война в Украине для них – это огромный позор, такой же как был у Германии. Но россияне все равно ищут спасения и пытаются самоутвердиться за счет прошлого.

Количество потерь личного состава России за время полномасштабной войны приближается к миллиону человек. Почему это не меняет отношение россиян к войне? Почему не меняется отношение к парадам и хвастовству "военной мощью"?

Причина здесь также в психологических моментах. Даже находясь в этой "капсуле", закрытом информационном пространстве, россияне все равно слышат о больших потерях. Даже "зет-военкоры" порой говорят о реальном количестве потерь, сетуют, что это позор: "Такими темпами мы скоро закончимся! Какой там Киев? Мы под Покровском скоро закончимся!".

"Герои СВО" на параде 9 мая. Количество потерь личного состава России в войне с Украиной приближается к миллиону / скриншот

Сегодняшнее российское общество не такое, как было на рубеже 80-90-х годов, когда россияне могли выйти на улицы и устроить протест. Большой протест, с "коктейлями Молотова", битами, арматурой и так далее. Нынешние россияне никогда не выйдут на протест, если их не стимулирует какая-то внутренняя сила, политическая сила. Все протесты и колебания на России со времен Московского царства и даже в советские времена происходили тогда, когда в этом был заинтересован какой-то политический деятель или политическая структура, а точнее – силовая, потому что политики и политических деятелей на России нет, есть только представители силовых структур.

Поэтому, когда представитель определенной силовой структуры будет заинтересован и решит, что с Путиным надо заканчивать, может активизироваться этот процесс протеста. А сам по себе народ никогда не выйдет на улицы. Россияне – это аморфная бесхребетная масса. Им нужна стимуляция извне или изнутри, а эту стимуляцию может организовать только определенный человек или сила, имеющая власть и влияние.

Почему, по вашему мнению, Украина воздержалась от того, чтобы "добавить огонька" путинскому празднику? Пусть не такого масштабного, как у вас на фоне, но почему даже не заставила работать российскую ПВО на фоне парада?

По разным причинам. Но прежде всего отмечу, что нанести удар по военному параду на Красной площади было нашим законным правом. Путин – это законная цель для ликвидации. Ведь он – военный преступник, который находится в розыске Международного уголовного суда, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев и миллионы сломанных судеб, поэтому он заслуживает смерти. Путин является законной целью. И нет разницы, кто там рядом с ним сидит: Си Цзиньпин или лидер Буркина-Фасо. Если прилетит в Путина, другие сами виноваты, что оказались рядом. Ведь они приехали в страну, которая ведет полномасштабную войну, в которую постоянно что-то прилетает, причем они приехали на военный парад с военной техникой и военными преступниками – "героями "СВО"", да еще и сидят рядом с маньяком, который в "черном листе" украинских спецслужб под номером один.

Александр Коваленко во время записи интервью Главреду. Украина, по словам Коваленко, была способна организовать такой пейзаж в центре Москвы 9 мая, но воздержалась / скриншот

Впрочем, Украина позволила провести этот мирный парад. Но накануне продемонстрировала собственные возможности – и операторам и экипажам расчетов ПВО России не хватало валидола, чтобы пережить те сутки. А сегодня – тишина. Мы показали, на что способны, прежде всего, нашим западным партнерам.

Кроме того, воздержавшись от удара по Красной площади во время парада, Украина продемонстрировала, что она не будет подвергать угрозе гражданских лиц и иностранных гостей, как бы мы к ним ни относились.

Да, мы готовы к миру, но на наших условиях. Пока что мы наблюдаем.

Поделитесь вашими впечатлениями от речи Путина на параде? Лично я обратила внимание на один момент. Путин призвал помнить подвиг представителей разных национальностей, которые участвовали во Второй мировой войне. Но, по его словам, эти представители разных национальностей "навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами". При этом парадом прошлись военнослужащие Вьетнама, Египта, упомянутого вами Лаоса, о странах СНГ я даже не говорю. О чем это свидетельствует? Военных из КНДР после "СВО" Путин тоже назовет "русскими солдатами"?

Да. Почти всех, кто участвует в войне на стороне российских оккупационных войск, в России могут называть "русскими". Даже военнослужащих из стран Африки, которые особенно контрастируют.

Это опять же манипуляция с целью изменения исторического контекста – мол, все сделал во Второй мировой "русский солдат", как будто не было украинских войск, не было украинского и белорусского фронта, не было участия армян, азербайджанцев, казахов и других – все были "русские".

То есть Россия пытается проводить такую же межэтническую политику, как проводили в СССР. Суть сводилась к тому, что нет больших народов, нет малых народов, нет никакого этнического разнообразия – есть только "русские". Так Москве будет проще и вести пропаганду. Ведь там всегда говорят, что во Второй мировой и без Украины бы справились, и без ленд-лиза, и без Беларуси, и без Казахстана. За все отвечал "русский солдат". А в зависимости от политической ситуации – внутренней и внешней – под "русским солдатом" можно подразумевать кого угодно.

По мнению Коваленко, Путин может всех, кто участвует в "СВО", назвать "русскими солдатами", даже военных из КНДР и наемников из Африки / скриншот

Например, когда Токаев пришел к власти, у России с Казахстаном все было не слишком хорошо. Это сейчас их отношения немного наладились при посредничестве Китая. Но сначала россияне рассказывали о биолабораториях в Казахстане, пытались вычеркивать Казахстан как государство, рассказывая, что его не существовало, что "Ленин его придумал". Сейчас это изменилось.

Но концепция такова: если дружим, хорошо, но мы все равно все были "русскими"; не дружим – в мировой войне все равно победили "русские", а вы тут ни при чем, мы бы и без вас обошлись.

А как вы оцениваете уровень гостей, которых на этот раз сумел собрать Путин в Москве? Почему тот же Си Цзиньпин в этот раз почтил Путина своим присутствием? Что это было, своеобразный привет Трампу?

Нет, я это расцениваю как выездную встречу Си Цзиньпина с будущими вассалами. Почти все те страны, которые присутствовали на Красной площади, собрались именно для встречи с Си Цзиньпином, не с Путиным. Их собрал не Путин, а Си Цзиньпин, чтобы все сразу могли обсудить свои дела. Ведь Китай как раз наращивает свое влияние в Центральной Азии и странах Африки. Допустим, у Вьетнама с Китаем достаточно сложные отношения, но была возможность перекинуться парой слов.

Так что это были рабочие встречи китайского лидера с будущими партнерами и вассалами. Вот и России Си Цзиньпин продемонстрировал свою лояльность, чтобы усилить свое влияние на Россию, которое наращивается с 2022 года.

Иностранные гости, по мнению Коваленко, приезжали не ради парада Путина, а ради встречи с китайским лидером / скриншот

И как это воспримет Трамп, который так пытается Россию перетянуть на свою сторону в противостоянии с Китаем? А тут Путин во время парада сидит рядом с Си Цзиньпинем и все время что-то нашептывает ему на ушко.

Трамп должен понять, что никогда не сможет перетянуть Россию на свою сторону. Россия будет имитировать, что она готова встать на чью-то сторону. Но Китай Россию не отпустит.

В 2022 году российский военно-промышленный комплекс был в растерянном и хаотичном состоянии: как производить боеприпасы, которые заканчиваются, кто поможет. Помогать начал Китай. В частности, он отправляет в Россию станки, которые помогают расширить линии производства на предприятиях по производству боеприпасов. России не хватает компонентов для производства порохов – Китай начинает отправлять нейтроцеллюлозу и хлопковую целлюлозу в Россию в больших объемах. Ведь Китай является лидером по производству нейтроцеллюлозы и хлопковой целлюлозы, которые нужны для производства порохов.

Почти весь военно-промышленный комплекс России (я не говорю о гражданской экономике) выживает за счет Китая. Если бы Китай не начал масштабно помогать России оборудованием и продукцией двойного назначения, война, пожалуй, уже бы закончилась. Нашей победой.

Поэтому Путин благодарен Китаю, как никому другому. Да, Северной Корее тоже, но Китай – это все-таки основной такой "теневой" союзник России. Россия от него никуда не денется. А Китай знает, на что давить. И он способен очень мощно надавить на нее. Поэтому никаких изменений ориентиров Москвы не будет.

Путин в речи проводил параллели между Второй мировой и "СВО", а также много говорил о победе и победах. По вашему мнению, что светит России в войне с Украиной, какие победы или поражения на фронте или на международной арене? Ваш прогноз, ваше видение того, что может происходить в ближайшее время?

Есть два сценария. Если будет перемирие, у России будет возможность отдохнуть, компенсировать потери, восстановить боеспособность. И уже через год она сможет начать боевые действия более широкого масштаба и другого уровня кровопролития не только против Украины, но и против Европы. И это не просто пугалка – это достаточно рациональные, логичные расчеты с учетом того потенциала, который остался у России от Советского Союза, а также того, что она может сделать за год: что может восстановить, сколько накопить людей, сколько боеприпасов, сколько техники восстановить и так далее.

Россия истощаются, и в конце 2025 года ей грозит коллапс, считает Коваленко / скриншот

С другой стороны, если Россия будет в таком же темпе терять личный состав, технику, ресурсы, как теряет сейчас (а сегодня у РФ просто критический дефицит техники), и перемирия не будет, то к концу этого года ее ждет коллапс. Собственными силами Россия не сможет вообще компенсировать потери техники в зоне боевых действий. Только человеческим ресурсом компенсировать это невозможно. Сейчас Россия пытается это делать, потому что имеет преимущество в людях, но и этот ресурс заканчивается – солдаты из Северной Кореи являются ярким доказательством.

Поэтому возможны два сценария: либо Россия идет на перезагрузку, и через год нас будет ждать еще большее кровопролитие, вплоть до уровня третьей мировой войны, либо Россия истощается, и в конце 2025 года начнутся такие изменения, которые вернут возможности Сил обороны Украины на уровень периода весны-лета 2022 года.

И картинка с горящим Кремлем, на фоне которой вы сегодня говорите, может стать реальностью?

Да, вполне может.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред