Грузия отказалась от вступления в ЕС до 2028 года: Тбилиси охватили массовые протесты

Протестующие считают решение правительства нарушением Конституции Грузии и призывают к сохранению европейского курса страны.

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Тбилиси охвачен протестами против решения правительства / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Грузия "заморозила" переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года

После заявления в Тбилиси начались стихийные митинги

Президент Саломе Зурабишвили назвала действия правительства "конституционным переворотом" и изменением внешнеполитического курса на Россию

В четверг, 28 ноября, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого в Тбилиси начались массовые стихийные протесты. Об этом сообщило "Эхо Кавказа".

Также грузинское правительство решило отказаться от любых бюджетных грантов, которые предлагает ЕС.

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"Абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милостыню, которую Европейский Союз должен нам подать. Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", - сказал политик.

Кобахидзе добавил, что правительство Грузии намерено возобновить переговоры не раньше конца 2028 года, когда страна будет "экономически готова" вступить в ЕС.

Реакция общества

Заявление премьер-министра вызвало возмущение среди грузинского народа. Вечером в центре Тбилиси начались стихийные протесты, организованные через социальные сети.

Протестующие собрались возле центрального офиса правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" и перед зданием парламента. Главная артерия города - проспект Руставели - перекрыта демонстрантами.

Участники акции заявили, что решение правительства противоречит статье 78 Конституции Грузии, которая закрепляет стремление страны к европейской интеграции. Протестующие отмечают, что такие действия правительства подрывают многолетние усилия страны по сближению с Европой и ставят под угрозу будущее Грузии.

Смотрите видео протестов в Грузии:

Протесты в Грузии / Фото: скриншот

Реакция президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела экстренные консультации с дипломатическим корпусом и представителями оппозиции. После встречи она заявила, что действия правительства являются "конституционным переворотом" и фактически направлены на смену внешнеполитического курса страны с Европы на Россию.

"Несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну - собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему. На этом пути нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России", - сказала Зурабашвили.

Президент также обратила внимание, что сразу после выступления Кобахидзе президент РФ Владимир Путин "выразил свое удовлетворение и оценил власти Грузии за их покорность". Она призвала дипломатов действовать немедленно, поддержать грузинское общество и помочь организовать новые парламентские выборы.

Ситуация в Грузии - последние новости

Напомним, по итогам голосования 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, получила 54% голосов на выборах в Грузии. Однако независимые наблюдатели заявили о многочисленных случаях запугивания избирателей и подкупа, что ставит под сомнение легитимность результатов.

Впоследствии в Грузии официально утвердили результаты парламентских выборов. По результатам голосования, наибольшую поддержку получила партия "Грузинская мечта" - 53,93%, что дает ей 89 мандатов. Оппозиция оспаривает результаты выборов, обвиняя власть в фальсификациях.

Во время объявления результатов возникла стычка между председателем ЦИК и представителем оппозиции, в результате чего последний облил председателя ЦИК черной краской. Протесты продолжаются, несколько десятков человек собрались возле ЦИК.

Как сообщал Главред, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результаты парламентских выборов, проведенных 15 ноября. Она подчеркнула, что выборы были "тотально сфальсифицированы" и не отражают волю народа.

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"Грузинская мечта". Что известно о партии? "Грузинская мечта" - правящая партия Грузии, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину заняла агрессивную прокремлевскую позицию. Ее представители неоднократно обвиняли Украину в сотрудничестве с грузинской оппозицией и якобы подстрекательстве граждан Грузии к антиправительственным протестам. За время своего многолетнего правления "Грузинская мечта" приняла ряд пророссийских законов, в частности "закон об иноагентах", и изменила курс на экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на оккупированную РФ Абхазию. СМИ также писали, что грузинские власти помогали Москве обходить санкции, что официальный Тбилиси отрицает. В своей предвыборной агитации "Грузинская мечта" использовала в рекламных баннерах фото уничтоженных от боевых действий украинских городов.

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