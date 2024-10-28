Орбана освистали в Грузии: он прибыл в Тбилиси на фоне протестов

Начались протесты под парламентом Грузии. Митингующие требуют повторных выборов.

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Орбан прибыл в Тбилиси встретиться с "победителями" выборов / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео Эхо Кавказа

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ЕС не уполномочивал Орбана на поездку в Грузию

Венгерского премьера в сопровождении охранников освистали возле отеля

Оппозиция Грузии требует перевыборов

Венгерский премьер Виктор Орбан в понедельник, 28 октября, прибыл в Тбилиси на встречу с правящей пророссийской партией "Грузинская мечта", которая снова одержала победу на парламентских выборах страны.

Свое прибытие Орбан прокомментировал постом в соцсети Х (бывший Twitter), мол, приехал поддерживать Грузию "на европейском пути".

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"Официальный визит в Грузию после выборов. Грузия - консервативное, христианское и проевропейское государство. Вместо бесполезных лекций им нужна наша поддержка на европейском пути", - написал Орбан.

Тем временем в Сети появились видео, как Орбана встречают участники протеста, который в эти часы проходит в столице.

Митингующие, в частности, освистали венгерскую делегацию, которая прибыла в отель в центре города. В сторону Орбана посыпались обвинения - ему напомнили о его же тесном сотрудничестве с Россией и Путиным.

Толпа освистала Орбана возле отеля в Тбилиси - смотрите видео:

В комментарии Суспильному спикер Совета ЕС Петер Стано отметил, что ЕС не уполномочивал Орбана на эту поездку. Визит проходит в рамках двусторонних отношений Венгрии и Грузии.

"Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Грузию происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между двумя государствами", - сказал он.

В Совете ЕС еще раз подчеркнули, что выступают за расследование возможных нарушений на выборах и их устранение.

Проект "Эхо Кавказа" пишет о начале протестов в Тбилиси, 28 октября. Возле парламента собрались сотни противников правящей "Грузинской мечты". Оппозиция требует перевыборов под контролем "международной администрации".

Выборы в Грузии - главное

Как писал Главред, пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", набрала более 54% голосов на выборах в Грузии. Независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан.

Лидеры оппозиции обвинили правящую "Грузинскую мечту" в краже голосов. Зато действующий премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

"За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно принять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз", - ответил Кобахидзе.

В частности, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - "Коалиция перемен" (10,92 процента), "Единое национальное движение" (10,12 процента), "Сильная Грузия" (8,72 процента) и "За Грузию" (7,76 процента). Остальные партии не преодолели пятипроцентный проходной барьер.

Гиги Угулава, оппозиционный политик, бывший мэр Тбилиси, отметил, что произойдет белорусизация Грузии, если сфальсифицированные результаты выборов в грузинский парламент останутся - то есть страна станет прямым сателлитом Кремля.

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