'Грузия превратится в Беларусь': бывший мэр Тбилиси выдал заявление о выборах

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что произошло много фальсификаций на этих выборах.

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Россия хочет сфальсифицировать результаты выборов в Грузии / коллаж: Главред, фото: unsplash

Ключевые тезисы Гиги Угалавы:

На выборах в Грузии много фальсификаций со стороны РФ

Грузия превратится в Беларусь

Грузия может стать прямым сателлитом Кремля

Гиги Угулава, оппозиционный политик, бывший мэр Тбилиси, отметил, что произойдет белорусизация Грузии, если сфальсифицированные результаты выборов в грузинский парламент останутся, и тогда страна станет прямым сателлитом Кремля.

"Выборы в парламент, состоявшиеся в Грузии 26 октября, были сфабрикованы. Хочу отметить, что эти выборы в Грузии впервые проводились через аппараты, которые были специально закуплены, поэтому сейчас очень сложно подсчитать голоса. "Грузинская мечта" даже в 2012 году, когда пришла к власти, набрала 53%, а потом получала где-то 42-43%, но никогда 54%. Протест будет очень значительным. Кроме того, никто из западных лидеров пока не поздравил "Грузинскую мечту", единственное поздравление было от премьер-министра Венгрии Орбана, который сегодня, 28 октября, должен приехать в Грузию", - отметил оппозиционный политик в эфире телеканала "Эспрессо". видео дня

По его словам, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что произошло много фальсификаций на этих выборах, поэтому призвал грузинские власти провести расследование.

"Принимать результаты этих выборов мы не собираемся. Если эти выборы у нас украдут, то Грузия превратится в Беларусь. Известно, какие были предвыборные лозунги "Грузинской мечты" в отношении Украины, во всех городах Грузии были выставлены плакаты "Война и мир", на которых изображены разрушенные украинские города. "Грузинская мечта" вела эту всю кампанию, не буду перечислять все фальсификации, коррупцию, подкупы людей, которые отдают свои голоса. Международные наблюдатели все это показали. Если эти выборы пройдут таким образом, то мы станем прямым сателлитом Кремля и произойдет белорусизация Грузии", - резюмировал Гиги Угулава.

Какие республики подконтрольны РФ / Инфографика: Главред

Выборы в Грузии - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, на парламентских выборах в Грузии побеждают "друзья Путина". Пророссийская правящая партия "Грузинская мечта", по предварительным данным, набирает 54% голосов на выборах в Грузии. Независимые наблюдатели заявили о "масштабных попытках запугивания и подкупа" граждан.

Президент Грузии не признала выборы и призвала к протесту. В частности, она подчеркнула, что парламентские выборы были "тотально сфальсифицированы", и она, как независимая институция, не признает эти выборы. Она добавила, что грузинский народ стал жертвой российской спецоперации.

Лидеры оппозиции обвинили правящую "Грузинскую мечту" в краже голосов. Зато действующий премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что первое заседание парламента состоится в обычном режиме и правительство будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.

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