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Грузия сделала шаг к принятию закона об "иноагентах": В Тбилиси готовятся к протесту

Яна Ставская
1 мая 2024, 19:56
На улицах столицы Грузии уже собираются протестующие.
Грузия сделала шаг к принятию закона об 'иноагентах': В Тбилиси готовятся к протесту
Граждане протестуют против российского закона / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Грузинские власти проголосовали во втором чтении и сделали последний шаг к окончательному одобрению скандального законопроекта об "иноагентах", который по своим основным положениям об ограничении работы СМИ является аналогией российского закона.

О решении парламента сообщает Радио Свобода. "За" проголосовали 83 депутата, "против" - 23. До окончательного принятия законопроект еще должен пройти третье финальное чтение.

В то же время грузинские медиа информируют о сборе протестующих под парламентом. Территорию уже окружили силы полиции.

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В сети, в частности, публикуют кадры, как утверждается, протестующих на мотороллерах. Также возле самого парламента журналисты насчитали "тысячи" митингующих.

Протесты в Грузии - последние новости

Перед парламентом Грузии снова вспыхнули протесты против закона об "иноагентах", который полностью дублирует одноименный российский закон. Вечером, 16 апреля, в Тбилиси начались столкновения с силовиками.

Грузия была среди стран, которые отказались ввести против России санкции в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Тогда Гарибашвили оправдывался - мол, это плохо скажется на экономике страны.

По многочисленным свидетельствам СМИ, Тбилиси может помогать режиму Кремля обходить ограничения, в том числе на импорт товаров двойного назначения. Хотя грузинские власти это горячо отрицают.

В сентябре 2023 года премьер Грузии снова сделал громкое заявление - мол, украинское ГУР причастно к подготовке переворота. В МИД Украины этот бред, конечно же, опровергли.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии

Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, которые проводят интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% от общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила".

Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, которая проводит интересы иностранной силы или для проверки выполнения любого требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое является доносом.

Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками.

15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона повредит евроинтеграции Грузии.

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