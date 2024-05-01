РФ приближается к Часовому Яру: оккупанты форсировали канал в 1 км от города - BILD

Российские оккупанты используют тактику двойного удара во время наступления на Часов Яр, рассказал Юлиан Репке.

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Оккупанты продвигаются на юг от Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/BILD_Russian

Российским оккупантам удалось продвинуться в направлении Часового Яра. На южном фланге войска РФ пересекли канал Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщил эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

"Российские силы вторжения форсировали канал в Часовом Яру в 1 км к юго-востоку от города.Теперь это лишь вопрос времени, когда они войдут в населенный пункт с востока или юга", - отметил аналитик.

По словам Репке, россияне используют тактику двойного удара во время наступления на Часов Яр. Оккупанты непосредственно атакуют микрорайон "Канал" на востоке города и обходят его с севера и с юга через села Богдановка и Ивановское. Украинские воины удерживают оборону в центре и на севере.

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Однако на южном фланге российской армии удалось перейти канал Северский Донец - Донбасс и продвинуться в направлении Часового Яра.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои вблизи Часового Яра - подробности

Как сообщал Главред, оккупанты продолжают комбинированное наступление в направлении города Часов Яр в Донецкой области, пытаясь навязать украинским военным ближний бой. Военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что враг атакует с флангов, чтобы превратить украинские позиции в "оперативный мешок".

Также заместитель командира батальона 92-й ОШБр Олесь Маляревич отметил, что вблизи Часового Яра враг не прекращает штурмов. Однако россияне территориальных и тактических успехов он не имеют.

Кроме этого, оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы для наступления со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка, как дополнение к операциям вблизи Часового Яра.

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