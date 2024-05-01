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ВСУ могут "сломать" армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу

Руслана Заклинская
1 мая 2024, 17:18
С появлением дальнобойных ракет ВСУ будут планомерно уничтожать военные объекты в Крыму, отметил военный эксперт Олег Жданов.
ВСУ могут 'сломать' армию РФ: Жданов назвал два действия, которые обеспечат победу
Жданов раскрыл две ключевые задачи, которые приведут к победе Украины / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 38 отдельная бригада морской пехоты

Херсонское направление сегодня выступает индикатором состояния российских войск на территории Украины. Российская армия уже не может перебросить дополнительные силы, чтобы отбросить ВСУ с плацдарма на левом берегу. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Если бы была такая возможность, они бы бросили туда дополнительные силы, чтобы ликвидировать этот плацдарм. Но вместо этого Украина на прошлой неделе его расширила к югу от Крынок и взяла под контроль остров Нестрига. И это свидетельствует о том, что россиянам нечего подбросить в горнило войны", - заявил военный эксперт.

По его словам, с появлением дальнобойных ракет ВСУ будут планомерно уничтожать военные объекты в Крыму. Жданов подчеркнул, что кроме нефтеперерабатывающих заводов Украине следует наносить удары по железной дороге, поскольку без нее армия оккупантов "просто захлебнется в течение нескольких месяцев".

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"Она просто станет кругом, если не будет цистерн с топливом и вагонов с боеприпасами. Нам уже предоставили 100 дальнобойных ракет, а Франция, Италия и Великобритания уже договорились передать нам SCALP и Storm Shadow, поэтому имея такое количество ракет, мы можем это сделать", - пояснил полковник запаса.

Также Жданов отметил, что было бы целесообразным, если бы украинские военные перерезали сухопутный коридор и разрушили Керченский мост. Эксперт утверждает, что это стало бы залогом 80 процентов победы над РФ.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на Херсонском направлении - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины продвинулись в районе населенного пункта Крынки на левобережье Херсонщины. Украинские военные продолжают удерживать позиции на этом участке фронта, сообщили аналитики ISW.

Также 29 апреля ВСУ освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области. Главнокомандующий ВСУ отметил, что ситуация на Херсонском направлении все еще напряженная, но в районе Великанского украинские военные продолжают наступательные действия.

Как сообщал Главред, оккупанты дважды пытались штурмовать остров Нестрига на Херсонщине, который недавно взяли под контроль ВСУ. По словам спикера Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, эти попытки были неудачными и враг понес потери.

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