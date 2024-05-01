Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов

Основная задача россиян - растягивание наших резервов. Скорее всего, именно Авдеевское направление они сделают направлением главного удара, считает эксперт.

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Россия, вероятно, сосредоточится на наступлении на Авдеевском направлении - Олег Жданов / Главред

Россия активизировалась на севере Украины и стягивает войска к границе с Сумской и Харьковской областями, что может свидетельствовать о подготовке к возможному наступлению на этом направлении. Мотив понятен - Кремль пытается воспользоваться окном возможностей до получения Украиной западной помощи.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, способна ли Россия пойти на Харьков и Сумы, для чего россияне перебрасывают к границе с Украиной чеченцев, и когда РФ начнет терять позиции на фронте.

Хотела бы попросить вас прокомментировать заявление Главнокомандующего ВСУ Сырского о перегруппировке Россией войск на Харьковском направлении. С какой целью это делается, и есть ли угроза для Харькова и севера Харьковской области?

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Сначала нужно определиться с тем, о каких войсках идет речь. Перегруппировки на Харьковском направлении происходят и возле Купянска. И там россияне действительно уже собрали ударную группировку, которую усилили танковой дивизией. Там они прорвали один из участков нашего фронта и продвинулись вперед, и это решение стратегической задачи по захвату Купянска-Узлового, который россияне давно хотят захватить из-за железнодорожной ветки.

Это было ожидаемо - ждали только, когда россияне начнут это делать. Ведь они давно там сформировались, но начали бои только сейчас. Однако эта активизация боевых действий происходит не на всей линии фронта, а только на отдельных его участках.

Кстати, последний рейд "освободительных сил России" (РДК, "Легион свободы России" и "Сибирского батальона"), немного оттянул сроки начала наступательной операции, потому что россияне были вынуждены перебрасывать несколько частей в Брянскую и Белгородскую области для купирования попыток российских освободительных сил вклиниться.

Как вы думаете, способна ли Россия, учитывая то, что она накапливает силы, на какие-то масштабные действия, или это больше попытка растянуть фронт?

На мой взгляд, основная задача россиян - растягивание наших резервов. Скорее всего, именно Авдеевское направление они будут считать направлением главного удара. Потому что Россия обычно воюет по лекалам Второй мировой войны - где у них появился успех, туда они и бросают основные силы. Возможно, даже снижению боевой активности на Бахмутском направлении, возле Часового Яра, способствовало то, что россияне начали бросать бригады, полки на Очеретино и пытаться дальше пробивать наш фронт в том направлении. Поэтому там они будут развивать успех, а на других участках основной задачей будет оттягивание наших сил.

Я не исключаю, что возможна разведка боем напротив Харькова. То есть на севере Харьковской области россияне в численности батальона (до роты) вполне вероятно могут попытаться навязать бой. Им не удастся пробить границу - у нас там достаточно войск и укреплений, но при наличии боевой активности мы не сможем снимать оттуда резервы или хотя бы часть войск, чтобы перебросить их на другие оперативные направления.

Если говорить о Сумском направлении, то была информация, что россияне перебросили туда четыре батальона чеченцев. С какой целью это им нужно?

Я тоже видел это заявление, но в нем не объясняется, какие это батальоны. А они разные - танковый, артиллерийский дивизион, который по штатной структуре тоже равен батальону, пехота, Росгвардия. Если этот батальон сформировался в Чечне, то скорее всего это может быть Росгвардия. У россиян уже есть боевой батальон из добровольцев-чеченцев "Ахмат", который воюет на Донецком направлении, а в основном такие батальоны "ахматовцев-кадыровцев" - это подразделения Росгвардии, которые не предназначены для боевых действий. Поэтому как можно оценить угрозу от них, если мы не знаем их состава?! Если это мотострелковые батальоны, то у них есть бронетранспортеры или боевые машины пехоты. Пехота без танков не будет атаковать, поэтому и танки, и артиллерия у этих батальонов тогда тоже должны быть.

В любом случае, четыре батальона погоды на сделают. Потому что даже если принимать во внимание самый большой штат в 450-500 человек для каждого из четырех батальонов - это в целом около 2 тысяч личного состава, тогда как в каждой из трех пограничных областей РФ, то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях находится по 10-12 тысяч военнослужащих только для прикрытия границы. То есть до 25 тысяч всего на три области. А если эти чеченские батальоны, как отмечалось, находятся на глубине 150-200 км от границы, то это второй эшелон оборонительной линии вроде так называемой линии Суровикина, которую сегодня строят россияне вдоль границ с Украиной.

Однако боеспособность батальона довольно высокая, ведь это основная боевая единица любой армии мира. Например, стрелковый батальон армии РФ может самостоятельно вести боевые действия до трех суток и наступать до 1 км вглубь фронта (а на участке прорыва - до 500 м). Задача батальона - продвинуться максимум на 5 км вглубь противника на неподготовленную оборону и до 3 км - на подготовленную на участке прорыва. Поэтому разведку боем на украинской границе они вполне могут устроить. То есть если это, например, мотострелковый батальон, то он может развернуть бой с нашими пограничниками, и мы будем вынуждены тянуть туда резервы, но не отправим их на другие оперативные участки.

Учитывая заявления о том, что май-июнь будут активными в плане боевых действий, как будет развиваться ситуация и где именно будут наиболее горячие точки? И что может указывать на то, что россияне готовят какие-то прорывы на направлениях?

Ничего нового мы здесь уже не увидим. Возможно, активизируется Купянское направление, хотя россияне, скорее всего, вновь будут тянуть оттуда войска на Авдеевское, Бахмутское или Новопавловское направления. Тем более, что ВСУ сейчас активизировались на Херсонском направлении.

То есть имеющимися силами и средствами Россия будет пытаться любой ценой, несмотря на потери, отвоевать как можно больше территорий на этих трех направлениях на Донбассе, поскольку РФ имеет там частичный успех. Ведь россияне понимают, что окно возможностей может закрыться для них где-то в конце мая-начале июня, когда к нам в достаточном количестве начнет поступать артиллерия и боеприпасы к ней. Как только это произойдет, ситуация на фронте будет резко меняться в пользу Украины.

Поэтому у меня складывается впечатление, что россияне сейчас пошли ва-банк. У них нет стратегического резерва, еще есть какие-то оперативные, но и они не очень большие. Поэтому они, понимая, что с июня ВСУ смогут давать достойный отпор без лимитов для артиллерии и с помощью авиации, которая тоже может появиться, изо всех сил пытаются прорвать фронт. И то наступление, о котором говорил генерал Буданов, уже продолжается (хотя до начала лета нам будет трудно) - это и есть боевая активность россиян, которая продолжается в последнее время.

У меня есть сомнения относительно того, что они смогут показать определенный результат летом при таких объемах поставок вооружения и боеприпасов. Однако это сможем сделать мы в плане задачи огневого поражения. Я не говорю, что мы пойдем вперед (пока для этого мало ресурсов), хотя президент уже намекает на возможное контрнаступление осенью 2024 года - по крайней мере, такие нотки уже звучат в некоторых его интервью. Но летом мы можем заставить Россию сесть в глухую оборону.

Вы сказали, что россияне сейчас идут ва-банк. А на что они рассчитывают - захватить максимум территорий и склонить Украину к переговорам?

Как только мы начнем ломать ситуацию в свою пользу в плане огневого воздействия на противника, россияне снова и ядерную дубину достанут, и будет новая волна информационной атаки на Украину. Кстати, сейчас они готовят информационную операцию "21 мая" (потому что 20 мая 2019 года состоялась инаугурация Зеленского). То есть Россия будет любой ценой требовать переговоров и прекращения огня, потому что начнет терять стратегическую инициативу.

А как с этим может быть связан указ о запрете военнообязанным россиянам выезда из РФ с ноября текущего года, который несколько дней назад показали в Сети?

Россияне хотят до конца года сформировать войско численностью более 300 тысяч - две общевойсковые армии, 14 дивизий, 16 бригад. Фактически политическая обстановка в РФ не позволяет Путину выйти и объявить о начале второй волны мобилизации. Несмотря на то, что приказ Путина о частичной мобилизации до сих пор действует, Шойгу издал новый, о сборах 300 тысяч резервистов. Но его пока не вводят по политическим соображениям - то Путину нужно провести инаугурацию, перед этим выборы. Но меры для того, чтобы набрать 300 тысяч, они уже проводят и закрывают границы. Например, у силовиков забрали загранпаспорта, а чиновникам запретили выезд даже в "дружественные" РФ страны. То есть теперь, чтобы слетать в командировку в Минск, надо получить спецразрешение, а его не дают. Фактически опускается железный занавес в России, а параллельно с этим в РФ готовятся к жестким действиям для проведения мобилизации.

Эти 300 тысяч армии россияне тоже планируют бросить на фронт в Украину?

Да, но это уже перспектива 2025 года, которая может произойти при условии, прежде всего, сбора 300 тысяч. Потому что общественное мнение относительно "СВО" в РФ меняется, как и отношение к ее "героям". Поэтому еще вопрос, соберут ли в России такое количество людей. Другой вопрос - с чем эти войска пойдут в бой. Они, конечно, могут приехать на танках Т-34, но российская экономика захлебывается и не способна производить новейшие образцы вооружения - их количество катастрофически снижается. Об этом даже Шойгу говорит во время посещения заводов, например, артиллерийских систем и говорит "ай-яй-яй" его директору за срыв плана изготовления артиллерийских систем. Восстановление техники тоже очень усложняется из-за нехватки комплектующих, поэтому им приходится собирать одну пушку из двух разобранных. Сегодня даже по сводкам Генштаба ВСУ, укомплектованность техникой и вооружением в российских войсках очень низкая.

Если вы уже упоминали о юге и об определенных успехах на этом направлении, то чего стоит ждать там в ближайшее время? Какие перспективы освобождения левого берега Херсонщины и Крыма летом?

Херсонское направление сегодня - это индикатор состояния группировки российских войск на наших территориях. Если бы была такая возможность, они бы бросили туда дополнительные силы, чтобы ликвидировать этот плацдарм. Но вместо этого Украина на прошлой неделе его расширила к югу от Крынок и взяла под контроль остров Нестрига. И это свидетельствует о том, что россиянам нечего подбросить в горнило войны, чтобы преодолеть украинские войска на левом берегу. С появлением дальнобойных ракет ВСУ будут планомерно выносить военные объекты в Крыму. И было бы замечательно, если бы кроме нефтеперерабатывающих заводов мы обратили внимание еще и на железную дорогу, потому что без нее российская армия просто захлебнется в течение нескольких месяцев. Она просто станет кругом, если не будет цистерн с топливом и вагонов с боеприпасами. Нам уже предоставили 100 дальнобойных ракет, а Франция, Италия и Великобритания уже договорились передать нам SCALP и Storm Shadow, поэтому имея такое количество ракет, мы можем это сделать. Также было бы целесообразным, если бы мы перерезали сухопутный коридор и разрушили Керченский мост - это стало бы залогом 80 процентов победы.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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