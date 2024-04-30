Оккупанты дважды за утро штурмовали остров Нестрига: в ВСУ объяснили его важность

Остров Нестрига на Херсонщине очень важен для противодействия вражеским диверсантам.

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В ВСУ объяснили важность освобождения острова Нестрига в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Deepstatemap

Российские оккупационные войска безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, утром 30 апреля оккупанты уже совершили два штурма острова. Оба были неудачными. Враг понес потери и отступил.

Остров Нестрига расположен в районе населенного пункта Велетенское и Кизомис, недалеко от вражеских войск. Фактически, это последний остров перед устьем реки и последний в правобережной части островов в этом районе. Он важен для противодействия вражеским диверсантам.

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"Для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов, или от возможных вражеских выходов, что в принципе и было сделано, они оттуда были выбиты. Поэтому это периметр безопасности в первую очередь", — сказал Плетенчук.

Остров Нестрига: Война в Украине - карта / Deepstatemap

Освобождение острова Нестрига на Херсонщине

Вооруженные силы Украины освободили остров Нестрига, расположенный в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонской области.

Впоследствии об освобождении острова сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Однако на юге ситуация все еще напряженная, отметил он. При этом главком не уточнил, когда именно наши военные установили контроль над этой территорией.

Остров Нестрига Это один из многочисленных херсонских островов, поэтому о нем не так много информации. Туристический сайт ХерсON сообщает, что в Херсонской области более тысячи мелких островов, расположенных в устье Днепра. Местные называют их плавнями. Остров Нестрига входит в состав Национального природного парка "Нижнеднепровский". Согласно функциональному зонированию территории Национального природного парка "Нижнеднепровский", в заповедную зону входят: острова Забыч, Бугаз, Козулихинский, Домахский, Нестрига, Красниковский, Гапский, Великий, Бакайский, Васильков. Остров Нестригадолгое время оставался в "серой зоне", теперь он - под контролем украинских войск. Взятие острова позволяет значительно усилить контрдиверсионные мероприятия и обеспечить лучшую защиту позиций ВСУ в регионе. Также контроль над островом Нестрига имеет стратегическое значение, поскольку позволяет укрепить и возможно расширить плацдарм на левом берегу реки Днепр, что имеет важное значение для дальнейших военных операций в регионе.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

На левобережье Днепра признаков создания крупных наступательных группировок россиян пока нет. Однако россияне не прекращают попыток выбить ВСУ с их позиций на левобережье Херсонщины. Об этом 25 апреля сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

В начале апреля сообщалось, что в районе плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области оккупанты постоянно подтягивают новые резервы в зависимости от потерь во время штурмов.

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