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РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге

Руслана Заклинская
25 апреля 2024, 19:27
Российские войска не прекращают попыток нанести максимальные потери украинским войскам на юге Украины, рассказал Дмитрий Плетенчук.
РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге
Готовит ли Россия наступление на юге / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На левобережье Днепра признаков создания крупных наступательных группировок россиян пока нет. Однако россияне не прекращают попыток выбить ВСУ с их позиций на левобережье Херсонщины. Об этом сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

"Если брать левобережье, это не является для него приоритетным направлением. Как видите, основные события происходят на другом театре боевых действий. Сказать, что мы видим признаки создания наступательных группировок на этом направлении, я пока не готов. По крайней мере подтвержденной информации я не получал", - рассказал спикер.

Плетенчук также подчеркнул, что на Херсонщине россияне пытаются выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра. Несмотря на постоянное давление оккупантов, украинская морская пехота и другие подразделения Сил обороны удерживают свои позиции.

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"Не считаясь со своими потерями, они пытаются удержать там свои позиции. Нельзя сказать, что там есть какая-то динамика, но там продолжает страдать гражданское население - села на правобережье и областной центр", - рассказал военный.

По его словам, российские войска не прекращают попыток нанести максимальные потери украинским войскам на юге Украины. В то же время оккупанты увеличили наличие авиации и разведывательных дронов в акватории Черного моря, в частности самолетов Су, МиГ, Ан и даже устаревших Бе-12. Так враг пытается компенсировать невозможность выхода в море.

"Это и Херсонщина, и Николаевщина, чьи южные окраины периодически страдают от применения дронов и обстрелов с Кинбурна, это и Одесса, которую атакуют с применением также и ракетного оружия. Враг преследует цели уничтожения инфраструктуры, не оставляет попыток поиска и уничтожения мест дислокации военных подразделений", - рассказал спикер.

Плетенчук отметил, что ВСУ удается эффективно уничтожать вражеские дроны, но хуже - ракеты. Сейчас ощущается проблема в недостатке комплексов ПВО, из-за чего РФ удается время от времени попадать, в частности, по гражданской инфраструктуре и жилых домах Одесской области. Однако этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - бои на востоке Украины

Как сообщал Главред, войска РФ захватили село Очеретино в Донецкой области, что стало самым быстрым продвижением оккупантов за последние месяцы и может угрожать стабильности украинской обороны к западу от Авдеевки, сообщает Forbes.

Также российские войска продолжают наступление на позиции украинских военных с целью продвижения в направлении Часового Яра в Донецкой области. По словам Олега Калашникова, главы пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины, враг увеличил использование авиации и КАБов на этом направлении.

Напомним, оккупанты пытаются захватить украинские территории, однако несут значительные потери. По словам спикера Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, 85% всех потерь российские войска несут на Восточном направлении.

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