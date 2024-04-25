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85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2024, 17:15
Российские оккупанты потеряли на одном направлении 300 единиц техники и кучу личного состава.
ВСУ, российские оккупанты
85% потерь РФ были лишь на одном направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются захватить украинские территории, но при этом сами же несут огромные потери. Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин назвал направление, где россияне несут самые большие потери. Об этом сообщает LIGA.net.

Он говорит, что 85% всех потерь враг несет на Восточном направлении. В этом помогают минные заграждения и FPV-дроны. Они помогают остановить легкобронированную и бронированную технику противника.

Лишь на одном направлении за 6 месяцев боев воины десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили более 300 единиц техники.

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"А это как минимум три вражеских бригады!" – подчеркнул он.

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В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте. Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

По мнению эксперта Ивана Киричевского, это заявление Буданова не стоит воспринимать как тревожный сигнал. Наоборот - представители военного командования намекают, что о намерениях врага есть все необходимые данные.

В материале Atlantic Counsil указывалось, что новое наступление РФ может совпасть или наложиться на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75 годовщине. В частности, Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы.

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