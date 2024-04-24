Россия готовит наступление на Украину во время саммита НАТО: аналитики дали прогноз

В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию, считают аналитики Atlantic Counsil.

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Россия готовит масштабное наступление на Украину / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Страна-агрессор Россия начала третью большую волну мобилизации в ожидании предстоящего весенне-летнего наступления. Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об очередном призыве на срочную военную службу. Согласно оценкам Украины, к июню количество новых солдат, которые могут быть привлечены к третьей волне мобилизации в РФ, достигнет 300 тысяч.

Владимир Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление на Украину во время саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдет в июле, с целью унизить Альянс.

"Вполне вероятно, что новое наступление РФ совпадет или наложится на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75 годовщине. Согласно официальной российской пропаганде о том, что эта война ведется не только против Украины, но и против НАТО, и что это цивилизационная борьба против "коллективного Запада", Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы", - говорится в материале Atlantic Counsil. видео дня

При таком сценарии президентские выборы в США могут стать определяющим изменением в том, как закончится война в Украине.

"Если россияне будут наступать на Украину, у администрации Байдена будет два варианта: сохранять курс и увеличивать риск украинских потерь или перейти от политики "сколько потребуется" к подходу "все, что нужно украинцам, чтобы отбить россиян". Это потенциально увеличит риск эскалации в отношениях с Россией, но также снимет электоральный риск быть обвиненным в провале политики США в Украине и одновременно даст Киеву шанс занять выгодную позицию для переговоров", - говорится в статье.

Вместо того, чтобы бесконечно рассуждать о том или ином территориальном урегулировании или том или ином соглашении относительно возможных переговоров Киева и Москвы, Украине и НАТО необходимо срочно выработать общее видение победы, вокруг которого могли бы сплотиться Украина и ее сторонники. Затем США, их союзникам и партнерам нужна стратегия с соответствующими ресурсами, которая позволит Украине достичь этой победы, пишет Atlantic Counsil.

"Если Украина хочет изменить ход на поле боя, ей надо получить большое количество дальнобойной артиллерии, чтобы нанести удары по железнодорожным сообщениям, складам топлива, складам боеприпасов, командным пунктам и аэродромам в глубине российской территории. При отсутствии этого оружия и власти новое украинское фронтовое наступление на линию российской обороны, вероятно, снова приведет к значительным потерям украинской армии".

Это лето, вероятно, станет решающим моментом в политике США в отношении Украины. В зависимости от того, что произойдет в ближайшие несколько месяцев, конфликт может перейти на неизведанную территорию, заключает Atlantic Counsil.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Напомним, что аналитики ISW сообщили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций вблизи Часового Яра. Украинские войска восстановили контроль над ранее утраченными позициями к востоку от Часового Яра. Известно о продвижении на восток он Ивановского.

В ВСУ назвали самые "горячие" направления и заявили об обостренной ситуации на фронте. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр. Продолжаются тяжелые бои по всей линии фронта.

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