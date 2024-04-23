Ситуация на фронте обострилась: в ВСУ назвали самые 'горячие' направления

В ВСУ сообщили об обострении ситуации в районе города Часов Яр в Донецкой области.

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Оккупанты любой ценой пытаются прорваться к Часовому Яру / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в районе города Часов Яр. Продолжаются тяжелые бои за Ивановское и в окрестностях населенного пункта Богдановка. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Оккупанты любой ценой пытаются захватить поселок Ивановское и окрестности Богдановки, прорваться к Часовому Яру, где нашим воинам ценой титанических усилий удается сдерживать уже не одни сутки врага и стабилизировать ситуацию на этом направлении", - заявил спикер.

Кроме того, он отметил, что за последние дни ситуация на фронте в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" обострилась.

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"В зоне ответственности нашего ОСУВ "Хортица" самыми горячими направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское", - указывает он.

Кроме того, спикер подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, но под контролем Сил обороны.

По его словам, оккупанты продолжают попытки штурмовать позиции украинских защитников на некоторых участках и направлениях, используя артиллерию, танки, беспилотники различных типов и авиацию.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Новое наступление РФ - бои за Часов Яр

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация в районе населенного пункта Очеретино остается напряженной. Российские оккупанты возобновили использование отравляющих веществ для наступления на позиции украинских войск. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Кроме того, российские оккупанты, которые принимали участие в штурме под Очеретино, уничтожили целую группу собственных военнослужащих. Об этом инциденте сообщил украинский блогер Денис Казанский.

Украинские военные смогли продвинуться практически без сопротивления в Серебрянском лесу и вернуть под контроль Украины часть территорий. Об этом рассказал командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко.

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