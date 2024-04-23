Украина может не получить помощь от США на всю сумму: посол назвала причину

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что США активно способствуют поиску и поставке Украине необходимого оружия, оборудования и военной техники.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-ne-poluchit-pomoshch-ot-ssha-na-vsyu-summu-posol-nazvali-prichinu-10559963.html Ссылка скопирована

США могут столкнуться с новой проблемой для помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

В рамках нового пакета помощи от США на более 60 миллиардов долларов Украина может не получить оружия и техники на всю сумму, указанную в законопроекте о военной и финансовой поддержке. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отмечает, что утвержденный бюджет помощи Украине предусматривает получение значительного количества военной техники на указанную сумму.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Найдем ли мы найдем, или произведем достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?" - отметила Маркарова. видео дня

Посол Украины в США добавила, что этот вопрос всегда был актуальным, ведь существуют программы, которые позволяют нам получать эту технику, покупать ее или получать из запасов.

"А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, насколько быстро приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", - сказала посол, добавив, что в случае новой техники еще нужно время на тренировку.

Маркарова напомнила, что из предыдущего пакета помощи США для Украины неиспользованными осталось почти 4 миллиарда долларов из-за того, что они были назначении на финансирование статьи расходов по которой все оружие уже выбрали и в Пентагоне не было возможности восстановить утраченные запасы.

По ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине решает вопрос финансирования.

"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия. - Ред.)? К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем, и США ее ищут не только в самих Штатах, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы дома называем "Рамштайн", - сказала посол.

Она отметила, что США активно содействуют другим странам в поставке, закупке и использовании необходимого оборудования.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь США для Украины - когда Украина получит помощь

Напомним, как ранее сообщал Главред, в реализации реальных планов Украины на пути к победе в войне определены три ключевых направления: стабилизация ситуации на востоке государства, движение в направлении вступления в Европейский Союз и НАТО. Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время брифинга в Киеве.

Конгрессмен-республиканец Томас Кейн прокомментировал вопрос о поставках военной помощи Украине от США после успешного голосования в Конгрессе. Он отметил, что американская армия уже готова начать новые поставки для Украины.

Соединенные Штаты Америки могут начать передачу Украине военной техники, в частности тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе. Об этом заявил председатель комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред