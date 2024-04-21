В Сенате США раскрыли вероятные сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS

Соединенные Штаты Америки могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.
Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.
"Нам сообщили, как только президент подпишет (законопроект, - ред.), убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", - заявил он.
Американский сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS.
Что такое ATACMS
ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.
ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.
"Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте", - добавил Уорнер.
Помощь США Украине: последние новости по теме
Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.
Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.
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