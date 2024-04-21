В Сенате США раскрыли вероятные сроки передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS

Пакет помощи США Украине будет включать дальнобойные вооружения, подчеркнул Марк Уорнер.

https://glavred.info/world/v-senate-ssha-raskryli-veroyatnye-sroki-peredachi-ukraine-dalnoboynyh-raket-atacms-10559510.html Ссылка скопирована

Марк Уорнер оценил вероятность передачи Украине ATACMS / Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Facebook/MarkRWarner

Соединенные Штаты Америки могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер в эфире телеканала CBS.

"Нам сообщили, как только президент подпишет (законопроект, - ред.), убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", - заявил он.

видео дня

Американский сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

"Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте", - добавил Уорнер.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

/ Инфографика Главреда

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред