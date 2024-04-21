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Оккупанты обстреляли Одессу: в городе прогремел взрыв, есть пострадавшие

Алёна Воронина
21 апреля 2024, 13:33обновлено 21 апреля, 14:34
Захватчики ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.
Дым, ракета
В Одессе прогремел взрыв во время тревоги/ коллаж: Главред, фото: pixabay, минобороны РФ

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Городской голова призвал местных жителей находиться в укрытиях. Также он отметил, что со стороны российских оккупантов в сторону Одессы еще зафиксированы пуски.

Обстрел Одессы 21 апреля
Обстрел Одессы 21 апреля/ скрин

Глава Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях.

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"Одесская область, всех прошу быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - написал он в Telegram.

Обстрел Одессы 21 апреля
Обстрел Одессы 21 апреля/ скрин

Около 14:00 в областях, где ранее была объявлена воздушная тревога, объявили об отбоях.

Оккупанты целились по припортовой инфраструктуре

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что захватчики ударили баллистикой и целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

"Враг продолжает точечные ракетные удары. После обеда ударил баллистикой по Одесщине. Целил снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из которых упал потолок. На частном дворе произошло возгорание. В настоящее время известно об одном пострадавшем.

Ракетный удар по Украине 20 апреля - что известно

Напомним, что в Одессе рано утром 20 апреля прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали, что в сторону Одесской области летит ракета.

Также РФ в ночь на 20 впреля ударила ракетами по Запорожью. Глава Запорожской ОГА сообщил, что российские захватчики атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев утром 20 апреля рассказал, что в результате вражеской атаки был поврежден объект инфраструктуры. Он отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, жилые дома не повреждены.

Как сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, оккупанты ночью запустили по Украине 7 ракет - сбить удалось две. Часть ракет запускались из Белгородской области РФ, другая часть - из акватории Черного моря. Также захватчики использовали разведывательные дроны.

Также утром 20 апреля в Херсоне прогремел мощный взрыв. Взрыв прогремел во время воздушной тревоги.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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