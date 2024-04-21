Стягивают тяжелую бронетехнику: россияне атакуют позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Военнослужащий сообщил, что оккупанты пытаются продвигаться вперед и у них есть некоторые успехи.

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Ситуация под Бахмутом ухудшается / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, УНИАН

Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что российские войска привлекают тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ на Бахмутском направлении.

"Погода способствует для того, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Причем способствует к тому, чтобы они привлекали боевую бронетехнику. Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты, и также и тяжелые танки. Хотя штурмовые действия пехоты они также осуществляют - и без поддержки бронетехники. У них идет такой "микс", однако бронетехника применяется больше. Также работает у них артиллерия и управляемые авиационные бомбы - они постоянно сбрасывают их на всю нашу оборонительную линию, а не только на населенные пункты, как было это раньше", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Комментируя продвижение российских войск, он назвал ситуацию "достаточно непростой".

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"Действительно, они пытаются продвигаться и у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальные, совсем нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление. К тому же мы также время от времени мы осуществляем свои контратакующие действия, то есть это на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем с рубежей. То есть все достаточно нестабильно и напоминает качели", - добавил спикер.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Что происходит на фронте

Напомним, что аналитики США считают, что РФ не сможет достичь успеха на фронте в ближайшее время. Оккупанты также используют небольшие транспортные средства без защиты для быстрого приближения к украинским позициям и создания условий для следующей российской пехотной группы.

Офицер ВСУ заявил, что РФ перешла в наступление на стратегический город. Российские оккупанты продолжают активные боевые действия на Марьинском направлении. Противник смог продвинуться на юг от Георгиевки, что является ключевым направлением к городу Курахово и в окрестностях Очеретино.

В ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что контроль над Часовым Яром является стратегически важным, поскольку это господствующая высота, которая будет означать определенный прорыв на Бахмутском направлении.

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