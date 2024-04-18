РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

Россия собрала около 20-25 тысяч солдат, в том числе и мобилизованных граждан из других стран, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

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Россияне не считаются со своими потерями / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты сосредотачивают силы, чтобы продвинуться в направлении Клещеевки, Калиновки и Часового Яра. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Скорее всего, это будут Клещеевка, Калиновка и, конечно, Часов Яр. Так же на этом пути Нью-Йорк Донецкой области", - ответил Волошин на вопрос о том, на какие населенные пункты нацелились оккупанты.

По его словам, контроль над Часовым Яром является стратегически важным, поскольку это господствующая высота, которая будет означать определенный прорыв на Бахмутском направлении. Армия оккупантов пытается захватить город не первый день.

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"Они не считаются со своими потерями - личного состава и техники. На подходах и путях к Часовому Яру ее уже уничтожено немалое количество", - отметил Волошин.

Спикер отметил, что оккупанты применяют авиацию и забрасывают позиции ВСУ КАБами. Россия собрала около 20-25 тысяч солдат, включая мобилизованных граждан других стран.

"Недавно даже взяли в плен граждан Непала и Шри-Ланки, завербованных российской пропагандой и российскими оккупационными войсками для ведения боевых действий именно на нашей территории", - рассказал он.

Волошин отметил, что за Богдановку продолжаются бои, сейчас она остается под контролем ВСУ. Украинские военные сдерживают оккупантов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. В то же время на Купянско-Лиманском направлении россияне в последнее время наступательных действий не проводили, однако наносят удары по Харьковщине.

"Есть вероятность, что враг несколько приостановил там активные боевые действия и, вероятно, перебрасывает свои подразделения на другие направления для доукомплектования и переорганизации", - пояснил спикер.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитик Иван Киричевский сообщил, что наступление России уже продолжается. Враг совершил более 80 атак только за минувшие сутки. Основными направлениями российских атак являются Бахмутское и Новопавловское.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что Россия готовится к наступлению в июне, а сейчас пытается достичь максимальных успехов на фонте. Для Украины чрезвычайно важна военная помощь со стороны США, особенно средства ПВО.

Кроме этого, российские войска продолжают попытки наступления на Часов Яр, но не имеют успеха. Оккупанты проводят атаки с флангов и штурмуют под Клещеевкой и Андреевкой, отметил комбат Юрий Федоренко.

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