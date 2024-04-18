УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

Руслана Заклинская
18 апреля 2024, 23:14
Россия собрала около 20-25 тысяч солдат, в том числе и мобилизованных граждан из других стран, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг
Россияне не считаются со своими потерями / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты сосредотачивают силы, чтобы продвинуться в направлении Клещеевки, Калиновки и Часового Яра. Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Скорее всего, это будут Клещеевка, Калиновка и, конечно, Часов Яр. Так же на этом пути Нью-Йорк Донецкой области", - ответил Волошин на вопрос о том, на какие населенные пункты нацелились оккупанты.

По его словам, контроль над Часовым Яром является стратегически важным, поскольку это господствующая высота, которая будет означать определенный прорыв на Бахмутском направлении. Армия оккупантов пытается захватить город не первый день.

видео дня

"Они не считаются со своими потерями - личного состава и техники. На подходах и путях к Часовому Яру ее уже уничтожено немалое количество", - отметил Волошин.

Спикер отметил, что оккупанты применяют авиацию и забрасывают позиции ВСУ КАБами. Россия собрала около 20-25 тысяч солдат, включая мобилизованных граждан других стран.

"Недавно даже взяли в плен граждан Непала и Шри-Ланки, завербованных российской пропагандой и российскими оккупационными войсками для ведения боевых действий именно на нашей территории", - рассказал он.

Волошин отметил, что за Богдановку продолжаются бои, сейчас она остается под контролем ВСУ. Украинские военные сдерживают оккупантов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. В то же время на Купянско-Лиманском направлении россияне в последнее время наступательных действий не проводили, однако наносят удары по Харьковщине.

"Есть вероятность, что враг несколько приостановил там активные боевые действия и, вероятно, перебрасывает свои подразделения на другие направления для доукомплектования и переорганизации", - пояснил спикер.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, аналитик Иван Киричевский сообщил, что наступление России уже продолжается. Враг совершил более 80 атак только за минувшие сутки. Основными направлениями российских атак являются Бахмутское и Новопавловское.

Также председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что Россия готовится к наступлению в июне, а сейчас пытается достичь максимальных успехов на фонте. Для Украины чрезвычайно важна военная помощь со стороны США, особенно средства ПВО.

Кроме этого, российские войска продолжают попытки наступления на Часов Яр, но не имеют успеха. Оккупанты проводят атаки с флангов и штурмуют под Клещеевкой и Андреевкой, отметил комбат Юрий Федоренко.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска война России и Украины
Реклама

Главное за день

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:47 Украина
Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:53 Украина
Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:39 Мир
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 41275

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 9654

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие 8638

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой 7575

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

Последние новости

23:47

По Запорожской АЭС ударил дрон: МАГАТЭ не допустили к месту взрыва

23:14

РФ собрала 20-25 тыс. солдат: в ВСУ сказали, на какие населенные пункты нацелился враг

22:53

Будет "взрывное" лето: ВСУ будут отправлять "подарки" оккупантам в Крым

22:30

Анонсированное на май наступление РФ уже началось: враг определил два направления

22:17

Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
21:39

Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: "восполнить пробел" РФ будет сложно - СМИ

21:36

70-метровое пламя плавит асфальт: в Харьковской области произошел мощный взрывВидео

21:27

Подписчики не узнали младшую дочь Брежневой: выглядит, как взрослая девушкаФото

20:51

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

Реклама
20:21

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:14

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

19:40

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:21

Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

19:16

Александр Фильчаков в Риме: в центре внимания - защита Украины от атак РФ и борьба с преступностью во время войны актуально

19:15

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощьмнение

19:14

НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

19:09

Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

18:13

Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

18:08

F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

Реклама
17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:33

Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в ДжанкоеВидео

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

Реклама
14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

14:32

Сергей Стерненко. Джонсон переобулся относительно помощи УкраинеВидеоблоги

14:14

Мужчина выиграл 500 000 долларов, увидев знак в фильме

14:11

Кто-то сглазил: через 2 дня после ДТП у Насти Приходько случилось несчастье

13:55

Войска РФ летом будут атаковать в направлении двух городов – полковник ВСУ

13:26

В ГУР официально назвали потери РФ в результате удара по Джанкою: полный список

13:19

Покажет невероятный результат: как очистить унитаз пеной для бритья

12:56

"Ситуация обострилась": в ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздник
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять