РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

Российские оккупанты пытаются максимально достичь своих целей на фронте при имеющихся ресурсах, рассказал Иван Тимочко.

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Россия продолжает активные действия на разных участках фронта и готовится к наступлению в июне. Для Украины чрезвычайно важна военная помощь со стороны США, особенно средства ПВО. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко "24 каналу".

"В краткосрочной перспективе у них есть задача занять Часов Яр. Среднесрочная перспектива - Донецкая область. Досрочная перспектива, до конца этого года, - занять левобережье Украины", - рассказал он.

Тимочко отметил, что Россия значительно увеличила свои оборонные расходы, враг выделил 120 млрд долларов на армию. В 2024 году расходы России на оборону составят 6% ВВП страны, в прошлом году это число составляло - 3,9%. Кроме этого, косвенные расходы на так называемую "СВО" могут быть намного больше.

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"В таком режиме они долго выдержать не смогут, а потому сейчас будут пытаться максимально достичь своих целей при имеющихся ресурсах. В любом случае Вооруженные Силы будут противостоять врагу на поле боя, а помогать и ВСУ, и разведчикам должен народ и все институты органов власти, которые у нас есть. Только тогда будут сорваны вражеские планы", - подчеркнул офицер.

По его словам, у оккупантов есть преимущество в авиации и это отражается на поле боя, в частности в ежедневном применении КАБов по позициям украинских военных. Благодаря преимуществу в воздухе россиянам удается достигать определенных успехов, в то же время для украинских военных это серьезная проблема.

"Как только мы показываем единство, то и наши иностранные партнеры начинают проявлять активность в правильном русле. Они видят, что мы готовы к сопротивлению, готовы работать и на поле боя, и на законодательном уровне, и вот в субботу (20 апреля - ред.) велика вероятность, что наконец проголосуют за американскую поддержку наших ВСУ. В частности системы ПВО, что чрезвычайно нужно и важно", - подчеркнул Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте - наступление на Часов Яр

Напомним, украинские защитники контролируют Часов Яр, несмотря на напряженную ситуацию. Враг использует артиллерию, танки, беспилотники и авиацию для ударов по городу.

Также летнее наступление оккупанты скорее всего направят на Часов Яр и Покровск в Донецкой области. Кроме того, они могут использовать Купянско-Лиманский и район Старомихайловки и Роботино как вспомогательные направления, отметил бывший спикер Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Кроме этого, российские войска продолжают попытки наступления на Часов Яр, но не имеют успеха. Оккупанты проводят атаки с флангов и штурмуют под Клещеевкой и Андреевкой, отметил комбат Юрий Федоренко.

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