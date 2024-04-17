Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

Диверсионно-разведывательные группы агрессора России ведут свою деятельность в приграничных районах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Группы достаточно профессиональные и иногда разделялись на еще меньшие группировки, чтобы окружить украинских военных с разных сторон. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ДРГ "знают свое дело".
По словам представителя ГПСУ, россияне используют именно диверсантов, чтобы попытаться выведать положений позиций украинских военных.
"И враг собственно и пытается применять именно подготовленных лиц для того, чтобы и разоблачать места расположения наших защитников и также пытаться наносить удар именно действиями враждебных диверсионных групп... Это может быть пять или больше человек, или даже группы больше. И иногда они делились во время своих действий на меньшие группы для того, чтобы окружить наших ребят с разных сторон", - подчеркнул Андрей Демченко.
Что такое ДРГ?
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) - подразделение специального назначения, используемое для разведки и диверсий в тылу противника в военное и предвоенное времяс целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике. Относится к небольшим подразделениям, пишет Википедия.
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