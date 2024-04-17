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Войска Путина пытаются прорвать оборону у Часового Яра: в НГУ раскрыли подробности

Андрей Ганчук
17 апреля 2024, 16:05
Оккупанты агрессора России пытаются максимально использовать свое преимущество в воздухе и задействовать боевую авиацию, сказал Руслан Музычук.
ВСУ, войска РФ
Бойцы Сил обороны Украины отражают вражеские атаки в районе Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупанты давят на позиции ВСУ в Часовом Яру Донецкой области. Они пытаются продавить оборону и применяют авиацию. Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что треть всех суточных штурмов врага была направлена именно на Часов Яр. Враг пытается по-максимуму использовать свое преимущество в воздухе и применяет авиацию.

"За прошедшую неделю, в частности, гвардейцы по линии фронта уничтожили 112 артиллерийских систем врага и сконцентрировались также на выявлении и нанесении ударов по логистике. Всего поражено 10 значительных хранилищ БК, а также более 70 единиц автомобильной техники. Это и военные грузовики, обеспечивающие логистику", - отметил представитель НГУ.

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Также Руслан Музычук подчеркнул, что войска РФ активно задействуют аэроразведку и пытаются запускать свои дроны как можно дальше вглубь обороны армии Украины.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Бои за Часов Яр – главные новости по теме:

Если войскам РФ удастся захватить Часов Яр, они получат возможность для оккупации всей Донецкой области, пишут журналисты Politico. Представитель ВСУ Назар Волошин уточнил, что город Часов Яр и его окрестности остаются под контролем Сил обороны Украины.

В случае потери контроля над Часовым Яром украинской армии придется перейти на вторую линию обороны, вдоль Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки, считает полковник запаса Роман Свитан. По его словам, тогда этим городам грозят серьезные обстрелы со стороны российских оккупантов.

Оккупанты России не смогут захватить Часов Яр к 9 мая, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко. По его словам, город – высота со сложным для наступления ландшафтом. Врагу нужно сначала захватить ряд населенных пунктов в Бахмутском районе, чтобы оккупировать Часов Яр.

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