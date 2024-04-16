Почему Россия так 'грызет' Часов Яр: названа стратегическая цель врага

Город и окрестности - под контролем украинских сил.

https://glavred.info/ukraine/chomu-rosiya-tak-grize-chasiv-yar-nazvano-strategichnu-cil-voroga-10558316.html Ссылка скопирована

Россия пытается продвинуться к Часовому Яру / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Захват россиянами Часового Яра упростит оккупантам дальнейшую оккупацию Донецкой области, говорится в материале Politico.

"Если российским оккупантам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области, той части, которая контролируется Украиной", - сообщил представитель ВСУ Назар Волошин.

Часов Яр расположен в 10 км от Бахмута и размещен на высотах. Господство над этой местностью "существенно облегчит" россиянам развить наступление на Славянск и Краматорск.

видео дня

По словам Волошина, город и его окрестности, вопреки российской пропаганде, все еще находятся под контролем украинских военных.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Часов Яр - главное

Кремль приказал захватить Часов Яр до 9 мая. Оккупация города будет важной победой Москвы и реализацией одной из главных целей войны, поставленных Путиным.

Украинские войска держат оборону, несмотря на дефицит боеприпасов. Однако недавно всплыла информация об обнажении флангов одного из участков, из-за чего в 67 бригаде ВСУ начали проверки.

Россияне используют свое преимущество в численности войск для организации атак небольшими группами при поддержке артиллерии и авиации.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред