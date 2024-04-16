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"Тяжелая потеря": на фронте погиб мэр из Сумщины Александр Баклыков

Ангелина Подвысоцкая
16 апреля 2024, 17:50
Мэр Лебедина Александр Бакликов добровольно вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года.
Александр Баклыков
На фронте погиб мэр Лебедина Александр Баклыков / Колаж: Главред, фото: Facebook/Александр Баклыков

Российские оккупанты убили мэра Лебедина Сумской области Александра Баклыкова, который почти с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт защищать страну. Об этом сообщили на сайте городского совета.

Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в сентябре 2022 года. Известие о его трагической гибели всколыхнуло Лебединскую громаду вечером 2024 года.

"Тяжелая потеря в такое тяжелое время. И неописуемой боли ничем не заживить. Все искренне скорбим вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби и разделяем боль потери родного для Вас человека. Пусть добрые, светлые воспоминания об Александре Николаевиче навсегда останутся в сердцах родных, коллег, всех, кто его знал, любил и уважал. Пусть душа его найдет вечный покой, а Господь примет, где праведные покоятся! Вечная память!" - говорится в сообщении.

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Городской голова Тростянца Сумской области Юрий Бова отреагировал на гибель своего друга.

"Украина потеряла Героя и Патриота. Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Бакликов, городской голова города Лебедин Сумской области. Он ежедневно боролся за свой город и за свою страну!" - написал Бова.

Александр Баклыков
На фронте погиб мэр Лебедина Александр Баклыков / фото: Facebook/Александр Баклыков

Гибель Александра Баклыкова

Сын погибшего Баклыкова рассказал о том, что его отец служил командиром гранатометного взвода в штурмовой бригаде. Он выполнял боевые задачи на Авдеевском направлении, сообщает Кордон.Медиа.

14 апреля Александр вместе со своим побратимом Назаром ехал на один из флангов, где российские оккупанты окружили других украинских военных. Враг устроил засаду и обстрелял машину из пулеметов. Бакликов закрыл своим телом собрата и взял на себя удар. Он получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на месте. Назар выжил, но он ранен.

Тело Александра Бакликова удалось забрать с поля боя только вчера, 15 апреля. Прощание с ним состоится в Лебедине. Пока неизвестны время и место.

Что известно об Александре Баклыкове

Александр Баклыков родился в Лебедине Сумской области. Он был токарем, учительствовал, впоследствии стал частным предпринимателем. В 2015 году он победил на местных выборах и стал мэром Лебедина. В том же году он возглавил Лебединскую городскую организацию политпартии "Гражданская позиция".

В ноябре 2020 года Баклыков во второй раз победил на выборах. Тогда за него проголосовали почти 40% избирателей. В сентябре 2021 года депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий мэра, а в мае 2022 года суд восстановил Александра Баклыкова в должности.

Александр Ба клыков 13 сентября 2022 года сам сообщил на своей странице в Facebook о том, что не может смотреть, как гибнут украинцы. Он решил уйти на фронт, говоря, "бывших десантников не бывает".

"Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас", - писал Баклыков.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб воин с Черниговщины Григорий Мелащенко, который вернулся в Украину с заработков в начале полномасштабного вторжения и стал на защиту Родины.

Также ранее сообщалось, что на фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук. В борьбе с российскими захватчиками 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ровенского драмтеатра Владимир Фединчук.

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